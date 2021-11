Riistakolarien riski on nyt korkeimmillaan – Näin Pirkanmaalla kolaroitiin eläinten kanssa viime vuonna: Katso oman kuntasi tilanne

Mitä? Näin erotat valkohäntä­peuran ja metsä­kauriin

Tältä näyttää metsäkauris. Viime vuonna Pirkanmaalla tapahtui yli 600 metsäkauriskolaria.

Valkohäntäpeura eli valkohäntäkauris

Pituus 180 cm, säkäkorkeus 105 cm, paino enintään 170 kg.

Eläin on saanut nimensä suuresta valkoisesta laikusta hännän alla. Vaalea kohta loistaa kauas silloin, kun 15–28-senttinen pulloharjamainen häntä on pystyssä.

Karvan väri kesällä punertavanruskea, syksyllä vaaleanharmaa, mahapuoli vaalea.

Metsäkauris

Pituus 135 cm, säkäkorkeus 75 cm, paino enintään 36 kg.

Metsäkauris on hirvieläimistämme pienin. Metsäkauriin peräpää on valkoinen, mutta sen häntä on pieni töpö.

Uroksen sarviin kasvaa korkeintaan kuusi piikkiä. Väritys on kesällä punertavanruskea, talvella kellertävän harmaa.