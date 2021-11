Maria ja Eero Jokinen ostivat tyhjillään seisseen Nisun talon Sastamalasta. Maria Jokinen näkee jo sielunsa silmillä, miltä joulu näyttää tässä vanhassa, tunnelmallisessa maalaistalossa. Salin paksut hirsiseinät on otettu jo esiin pinkopahvien alta, ja ne tuntuvat sanovan: ”Tiedämme niin paljon enemmän.” Aamulehti kiertää vuorotellen ilmestymisalueensa kunnat ja paneutuu kiinnostaviin paikallisiin puheenaiheisiin.

Tilaajille

Aamulehti, Sastamala

Joulu. Tuli loimuaa kaakeliuuneissa, kynttilät tuikkivat. Kuusi tuoksuu, lapset kirmaavat, juhlapöytä on katettu. Suku on koolla, sillä Maria Jokinen, 40, nauttii, kun on paljon ihmisiä ympärillä.

Siinä on mielikuva, joka kantaa Maria ja Eero Jokista, 41, kun he nyt seisovat ulkovaatteissaan vasta ostamansa talon viileässä keittiössä. Vanhat punaruskeat keittiönkaapit ovat jo saaneet lähtökäskyn, keittiötä hallitseva leivinuuni odottaa käsittelyä, kaapeista työntyy ulos vanhaa tavaraa.