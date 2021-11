Jääkiekkovaikuttaja ostaa Nuutajärven Lasikylän tehdaskiinteistön – alueelle toivotaan uusia toimijoita

Nuutajärven Lasikylän kulttuurisäätiön omistama kiinteistöyhtiö myydään Olderman oy:lle, jonka omistaa raumalainen yritysjohtaja Ari Salmi. Säätiön mukaan Lasikylästä tehdään yhteistyössä entistä houkuttelevampi vierailukohde.

Aamulehti

Nuutajärven Lasikylän kulttuurisäätiö on aiesopimuksella sopinut, että sen omistama Nuutajärven Pruuki kiinteistö oy:n myydään Olderman oy:lle. Kiinteistöalalla toimivan Olderman oy:n omistaa raumalainen yritysjohtaja ja kiinteistöjalostaja Ari Salmi. Sopimus tarkoittaa, että Lasikylän tehdaskiinteistön kaikki rakennukset vaihtavat omistajaa.

”Neuvottelu jatkuu ja toivomme, että kuun loppuun mennessä olemme saaneet sopimuksen valmiiksi”, sanoo Nuutajärven Lasikylän kulttuurisäätiön puheenjohtaja Göran Andersson.

Säätiön tähän asti omistama kiinteistöyhtiö on perustettu Anderssonin mukaan nimenomaan Nuutajärven lasikulttuurin säilyttämiseen ja edistämiseen. ”Tämä on yleishyödyllinen säätiö ja tällaisen kiinteistön pyörittäminen, kustannusten kattaminen ja kannattavaksi saaminen on liiketoimintaa ja istuu siten pitkässä juoksussa huonosti meille. Näin ollen saamme mukaan yrittäjän, joka hallitsee kiinteistön pyörittämisen.”

Hinnasta on keskusteltu, mutta siitä kerrotaan Anderssonin mukaan julkisuuteen vasta, kun ”asia on selvä”.

Nuutajärven Lasikylä sijaitsee reilun kymmenen minuutin ajomatkan päässä Urjalan keskustasta.

Houkutteleva vierailukohde

Pohjoismaiden suurin taidelasialan keskittymä säilyy tulevaisuudessakin Nuutajärvellä Urjalassa, vakuuttaa Andersson. Kulttuurisäätiön ja uuden omistajan välille solmitaan yhteistyösopimus, jonka pohjalta kylää kehitetään Uusi Nuutajärvi -suunnitelman mukaisesti.

”Olemme sopineet siitä, että Nuutajärven Lasikylän kokonaisuutta kehitetään yhteistyössä ja sillä tavalla, että jatkossa se olisi entistä kiinnostavampi kulttuurimatkailijoiden vierailukohde. Lisäksi lasintekijöiden sekä lasikoulun toimintaedellytyksiä ja fyysistä ympäristöä parannetaan”, sanoo Andersson.

Rakennusten kunnostamisen jälkeen alueelle toivotaankin saapuvaksi uusia vuokralaisia – luovien alojen tekijöitä tai matkailupalveluiden tuottajia.

Merkittävä korjausvelka

”Korjausvelka on merkittävä”, sanoo Andersson tehdaskiinteistön rakennusten kunnosta.

Säätiön omistama kiinteistöyhtiö osti tehdaskiinteistön Fiskars-konsernilta vuonna 2016. Anderssonin mukaan jo silloin oli kertynyt korjausvelkaa. ”Toki olemme kuroneet kiinni vuosien aikana, mutta sen verran iso se korjausvelka on, että on hienoa, että saamme mukaan sijoittajan, joka on valmis panostamaan, jotta saamme kiinteistölle tason korotuksen.”

Tällä hetkellä Nuutajärven Lasikylän Pruukin pajojen yksi osa on poissa käytöstä ja Iittala Outlet Nuutajärven myymälä on suljettu pysyvästi. Andersson kertoo, että syynä on rakennusten huono kunto.

”Viime kesänä ilmeni, että eräiden työtilojen kattorakenteiden kunto on selvitettävä. Asiantuntijat olivat sitä mieltä, että saattaa olla vaara, ettei tiloissa voi työskennellä. Olemme nyt tekemässä selvitystä kunnosta. Sinä aikana työtilat on tyhjennetty ja toimijoille on löydetty väistötilat muualta kiinteistöstä.”

Lasialan artesaani Kaisa Reponen työskenteli Nuutajärven lasikylässä 26.11.2020.

Säilyttämisen arvoinen

Kiinteistön ostajayhtiön Olderman oy:n omistaja Ari Salmi ei kauhistele kertynyttä korjausvelkaa. ”Vanhat rakennukset ovat yleensä ikuisiksi tehtyjä ja säilyttämisen arvoisia. Niiden ostamiseen liittyy aina tunnetekijä.”

Salmella on kokemusta vanhoista rakennuksista. Hän on yksi perustajista, jotka herättivät korealaisen telakkayhtiön sulkeman Rauman telakan uudelleen henkiin. Salmi toimii myös jääkiekkoseura Rauman Lukon hallituksen puheenjohtajana.

Salmi sanoo, että hänellä on samanlaiset näkemykset kulttuurisäätiön kanssa Lasikylän tehdaskiinteistön tulevaisuudesta. Lisäksi hän haluaa tehdä Nuutajärvestä houkuttelevamman myös esimerkiksi yrityksille.

”Alueelle olisi tärkeää saada majoitus- ja kokoustilat sekä myös tapahtumatoimintaa. Tärkeää on myös säilyttää tilat sellaisina, että jatkossakin voi olla lasipajoja ja muuta koulutusta.”