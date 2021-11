”Suomessa on tuhansia järviä, mutta ei koulutusta veneenrakentajille” – Valkeakoskelainen yritys sai uudet työntekijät 1,5 kuukauden koulutuksen kautta

Englantilaislähtöinen Jal Ouru on yksi uusista veneenrakentajista, jotka työllistyivät Fenix Mariniin rekrytointikoulutuksen kautta. Ouru on koulutukseltaan mekaanikko, mutta on tehnyt pitkään töitä veneiden parissa. Rekrykoulutukseen hän haki, koska halusi päivittää osaamistaan alan koulutuksessa. "Suomessa on tuhansia järviä, mutta ei koulutusta veneenrakentajille", Ouru kummastelee.