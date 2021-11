Tampereen uusi areena nousi junaradan päälle, ja epäilijöitä on riittänyt koko ajan – Marko Hurme kertoo nyt, mikä hetki muutti kaiken: ”Oli paljon puhetta, että tuleeko sitä koskaan”

Aamulehden 140-juhlavuoden palkintoehdokas Tampereen kansi ja areena on massiivinen hanke, joka muuttaa kaupungin siluettia ja voi nostaa Tampereen maan ykköstapahtumakaupungiksi. Ansaitseeko se palkinnon? Nyt voit äänestää!

Aamulehti

Aamulehti täyttää 3. joulukuuta 140 vuotta. Sen kunniaksi palkitsemme Aamulehden Valo-palkinnoilla paikallisia tekoja ja tekijöitä. He ovat ihmisiä tai tahoja, jotka ovat tuoneet tai luoneet erityistä valoa Pirkanmaalle. Marraskuun aikana esittelemme juttusarjassa joka päivä yhden ehdokkaan.

Miksi Tampereen kansi ja areena -hanke on ehdokkaana?

Tampereen keskustaan junaradan päälle nouseva Kannen areena ja sitä ympäröivät tornitalot ovat Tampereen uusi maamerkki ja suurin kaupungin siluettia muuttava hanke sitten Näsinneulan.

15. joulukuuta avajaisiaan viettävä areena luo aivan uudenlaiset puitteet tapahtumille ja konserteille Tampereen ytimessä. Digitaalisuutta monipuolisesti hyödyntävän areenan on väläytelty nostavan Tampereen tapahtumien ykköskaupungiksi Suomessa.

Uuden areenan avautuminen tarkoittaa myös yhden ikonisen aikakauden päätöstä, sillä 3. joulukuuta alkaen Tappara ja Ilves pelaavat liigaottelunsa Hakametsän sijaan Kannen areenalla.

Marko Hurme nimitettiin johtamaan Tampereen Kannen areenan operatiivista toimintaa syksyllä 2019. Hurmeen kolmas vuosi areenan toimitusjohtajana alkoi 1. marraskuuta.

Lue Aamulehden haastattelu elokuulta 2019: Tampereen Kannen Areenan uusi toimitusjohtaja Marko Hurme: ”Areenasta tulee uusi maamerkki ja kaupunkilaisten olohuone”

Veikkauksen konseptien ja liiketoiminnan kehittämisestä vastanneen johtajan paikalta areenayhtiöön siirtymässä ollut Hurme kertoi jo alkusyksystä 2019, että haluaa luoda Tampereelle areenan, joka on ”kaupunkilaisten olohuone, avoin ja elävä paikka, jossa viihdytään”.

Massiivisen Tampereen kansi ja areena -hankkeen rakentaminen on kestänyt vuosia. Valmistelevat työt ja koepaalutukset Tampereen ratapihalla käynnistyivät loppuvuonna 2017. Hanke on myös rahallisesti arvokas: sen arvo on yli 550 miljoonaa euroa.

Lue lisää: Äänestä Aamulehden juhlavuoden Valo-palkinnon saajaa – Mikä on tuonut erityistä valoa Pirkanmaalle? Onko se Manse PP, Serlachius-museot vai kenties Taysin koronahoito?

Marko Hurme (kesk.) kuvattiin 27. joulukuuta 2019 yhdessä Ilveksen toimitusjohtajan Risto Jalon (vas.) ja Tapparan silloisen toimitusjohtajan Mikko Leinosen välissä Tampereen Kannen areenan keskipisteessä.

Miltä tuntuu olla ehdokkaana, Tampereen Kannen areenan toimitusjohtaja Marko Hurme?

”Kyllähän se tuntuu todella hyvältä, että meidät huomataan jo tässä vaiheessa, vaikka areenan ovet ovat vasta aukeamassa. Tuomme tamperelaisille ja pirkanmaalaisille palveluja, tapahtumia, elämyksiä ja kohtaamisia. Areena tuo Tampereelle myös liikettä ympäri Suomen ja maailmalta.”

Mikä oli se hetki, kun kaikki muuttui?

”Kyllä se oli siinä kohtaa, kun kansi oli valmis ja rakentaminen kannen päälle alkoi. Kun ensimmäinen kaari alkoi syntyä, alkoi hahmottamaan, miten areena tulisi muuttamaan Tampereen kaupunkikuvaa. Areena muistutti tietyllä tavalla antiikin Kreikasta tuossa vaiheessa.”

”Ennen kannen valmistumista mediassa ja muualla oli paljon puhetta hankkeesta, että tuleeko sitä koskaan. Moni hanke oli kaatunut. Kyllä nämä kannen valmistumisen kaltaiset hetket ovat olleet tärkeitä virstanpylväitä. On todistettu, että eteenpäin mennään. Kun areena alkoi muodostua pala kerrallaan, oli hirvittävän tyydyttävää nähdä, että asiat konkretisoituvat.”

”Ajattelen, että areena yhdistää Tampereen keskustan ja laajentaa sitä. Uskon, että tuemme koko keskustan kehittymistä. Tampereella puhalletaan yhteen hiileen. Se näkyy alueen yrittäjien suhtautumisessa rakentamiseen ja areenan sisällä. Kaksi jääkiekkojoukkuettakin, Tappara ja Ilves, ovat kovin vastakkain kaukalossa, mutta tässä hankkeessa täysin yhdessä.”

Tältä Tampereen Kannen areenan työmaalla näytti keskiviikkona 3. marraskuuta, kun ensimmäiseen ottelutapahtumaan oli tasan kuukausi aikaa.