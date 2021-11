Kaupunginjohtajan irtisanomisesta voi tulla Akaan kaupungille yhteensä yli 160 000 euron lasku. Kiistan käsittely saattaa jatkua Turun hovioikeudessa.

Akaan kaupunki on ilmoittanut tyytymättömyytensä entisen kaupunginjohtajan Aki Viitasaaren irtisanomiskorvauksista annettuun tuomioon. Pirkanmaan käräjäoikeudessa kiisteltiin siitä, pitääkö Akaan kaupungin maksaa Viitasaarelle niin sanottua kultaista kädenpuristusta eli siirtymäkorvausta.

Lokakuussa antamassaan tuomiossa käräjäoikeus määräsi kaupungin maksamaan vuonna 2017 irtisanotulle kaupunginjohtajalle yli 97 000 euron korvaukset, jotka vastaavat kaupunginjohtajan 12 kuukauden palkkaa. Lisäksi kaupunki velvoitettiin maksamaan Viitasaaren oikeudenkäyntikulut, jotka olivat hieman yli 31 000 euroa.

Kun lasketaan yhteen korvaussumma, Viitasaaren ja kaupungin oikeudenkäyntikulut sekä todistajanpalkkiot, kaupungille kertyy maksettavaa yhteensä yli 160 000 euroa. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Pirkanmaan käräjäoikeudesta selviää, että kaupunki on ilmoittanut tyytymättömyytensä koko tuomioon. Näin ollen kaupungilla on mahdollisuus valittaa tuomiosta Turun hovioikeuteen. Valituksen viimeinen jättöpäivä on 15. marraskuuta. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltola ei halua vielä ottaa kantaa siihen, aikooko kaupunki valittaa tuomiosta hovioikeuteen.

”Asia on vielä keskeneräinen, enkä sen vuoksi halua sitä enempää kommentoida. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa aikanaan.”

Erimielisyyttä kultaisesta kädenpuristuksesta

Viitasaari irtisanottiin Akaan kaupunginjohtajan virasta toukokuussa 2017 luottamuspulan vuoksi. Luottamuspula liittyi käräjäoikeuden käsittelemien asiakirjojen mukaan esimeriksi johtoryhmätyöskentelyn puutteisiin, alaisiin kohdistuneeseen sopimattomaan käytökseen ja yhteistyökyvyttömyyteen.

Viitasaari valitti irtisanomisestaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka totesi lokakuussa vuonna 2018, että irtisanominen oli laillinen. Asiaan ei tullut muutosta myöskään korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Käräjäoikeudessa puitiin sitä, pitääkö Akaan kaupungin maksaa Viitasaarelle siirtymäkorvausta, jos kaupunki irtisanoo kaupunginjohtajan ilman erityisen painavia syitä. Kaupungilla ja Viitasaarella oli erimielisyyttä vuonna 2008 laaditun johtajasopimuksen tulkinnasta.

Käräjäoikeus katsoi perusteluissaan, että sopimuksen sanamuoto oli kirjattu ongelmallisesti. Käräjäoikeuden mukaan luottamuspulasta ei ollut yksimielisyyttä eikä irtisanomiselle näytetty erityisen painavia syitä, minkä vuoksi se tuomitsi asian Viitasaaren hyväksi.