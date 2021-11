Suomen suurin kortteliliiga liikuttaa yli 4 000:ta lasta ja nuorta Tampereella – ”Peli-illoissa on joka viikko kunnon turnaustunnelma!”

Ilves Futis-Liigaa ehdotettiin eniten Aamulehden 140-juhlavuoden palkintokisaan. Seuraa kiiteltiin etenkin matalan kynnyksen periaatteestaan: kaikille löytyy pelipaikka taitotasosta riippumatta. Onko juuri Ilves Futis-Liiga ansainnut palkinnon? Nyt voit äänestää!

Miksi Ilves Futis-Liiga on ehdokkaana?

”Toiminnalla on luotu rakkautta lajiin, synnytetty liikunnallista elämäntapaa ja samalla autettu pelaajia kohti huippu-urheilua. Risto Valkeala on tehnyt pyyteetöntä työtä toimistolla organisoiden ja ihan kentällä maaleja siirrellen ja makkaroita järkäten. Ei Ristokaan olisi pärjännyt ilman tiimiä ja tukijoukkoja, mutta hänellä on ollut kyky pitää remmi kasassa. Ihmisten siirtyessä eteenpäin, on löytynyt aina uusia tekijöitä tilalle.”

Lukija tiivisti hienosti perusteluissa sen, mistä menestyksekäs junioriseura on tehty: omistautuvista ihmisistä ja rakkaudesta lajiin – ja tietysti tuhansista myydyistä grillimakkaroista.

Ilves Futis-Liigan ikoninen toiminnanjohtaja Risto Valkeala sai itsekin monta ääntä, mutta valitsimme nyt ehdokkaaksi koko Futis-Liigan toiminnan. Yksikään junioriseura ei olisi mitään ilman pelaajiaan ja suurta vapaaehtoisten joukkoa.

Pelaajia todellakin riittää. Ilves Futis-Liiga on yli 4 000:lla pelaajallaan Suomen suurin kortteliliiga. Ennätys tuli viime kesänä, kun perheet hakeutuivat vaikean korona-ajan jälkeen joukolla ulos ja harrastuksiin.

Vanhemmat ja kaikki muutkin vapaaehtoiset ovat se perusta, jolle lasten seuratoimintaa voi edes kuvitella rakentavansa. Tällä hetkellä Ilves Futis-Liigassa vapaaehtoisia on noin 800. Matalan kynnyksen periaate näkyy siinä, että kaikki lapset ovat tervetulleita pelaamaan ja vanhemmat ohjaamaan. Tärkeintä ohjaajille on, että tulee juttuun lasten kanssa. Seura kouluttaa kyllä.

Miltä tuntuu olla ehdokkaana, Ilves Futis-Liigan toiminnanjohtaja Risto Valkeala?

”Totta kai se on hieno asia. Meillä on todella iso määrä porukkaa mukana, joten on hienoa, että saadaan tätäkin kautta tunnustusta heille.”

Mikä oli se hetki, kun kaikki muuttui?

”Kyllä se on Ilves-kenttä Vuoreksessa, joka valmistui vuonna 2014. Se on selkeästi nostanut toimintamme laatua. Koko meidän nuorempi väki kokoontuu Ilves-kentälle joka viikko peli-iltoihin. Siellä on oikein kunnon turnaustunnelmaa!”

”Oma kenttä on oikeastaan elintärkeä juttu, koska yhdessä ikäluokassa on 200–400 pelaajaa ja pitäisi pystyä kaikki peluuttamaan parissa illassa. Ei siitä tulisi mitään, jos meillä ei olisi paikkaa, jossa voimme pelata useammalla kentällä koko illan.”

”Kiitosta pitää toki antaa myös Tampereen kaupungille. Olosuhteet ovat parantuneet, kun jo monet hiekkakentät ovat vaihtuneet keinonurmiin, myös pieniä lähiliikuntakenttiä on katettu tekonurmilla. Lähiliikunnasta kun on kyse, on tärkeää, että harjoituskentät ovat lähellä kotia.”

”Kesät ovat siis kohtuullisella mallilla, mutta talviolosuhteita voisi vielä merkittävästi parantaa. Kysyntä on kovaa.”

Ilves Futis-Liigassa pelaa 5–7-vuotiaita lapsia. Kuvassa F7–6 tytöt pelaamassa Vuoreksen Ilves-kentällä.

Ilves-kenttä Vuoreksessa täyttyy pienistä pelaajista pari, kolme kertaa viikossa, mutta juuri nyt junnut ovat parin viikon tauolla. Toiminnanjohtaja Risto Valkeala tarkisti kuitenkin paikat kuvaajan kanssa.