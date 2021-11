Vaikka Tampere Filharmonian taso oli nousussa jo ennen Santtu-Matias Rouvalin aikaa, hän on saanut orkesterista irti useimpia muita kapellimestareita enemmän. Kuuluisiko Aamulehden Valo-palkinto nimenomaan Rouvalille? Nyt voit äänestää!

Kapellimestari Santtu-Matias Rouvali on Pirkanmaan tunnetuin klassisen musiikin tulkki.

Aamulehti täyttää 3. joulukuuta 140 vuotta. Sen kunniaksi palkitsemme paikallisia tekoja ja tekijöitä Aamulehden Valo-palkinnoilla. He ovat ihmisiä tai tahoja, jotka ovat tuoneet tai luoneet erityistä valoa Pirkanmaalle. Marraskuun aikana esittelemme juttusarjassa joka päivä yhden ehdokkaan.

Miksi Santtu-Matias Rouvali on ehdokkaana?

Santtu-Matias Rouvali on Tampere Filharmonian 91-vuotisen historian valovoimaisin ja suosituin ylikapellimestari. Hän aloitti työnsä orkesterissa vuonna 2013, eikä loppua ole näkyvissä, vaikka kansainvälinen ura onkin vähentänyt hänen vuosittaista työviikkomääräänsä Tampereella.

Rouvalin työtahti on hurja. Silloin kun hän ei ole johtamassa Tampere Filharmoniaa tai vetämässä henkeä kotonaan Ylöjärvellä, työt keskittyvät huippuorkestereihin maailmalla. Ylikapellimestarina hän on Tampere Filharmonian lisäksi Göteborgin orkesterissa ja Lontoon Philharmonia-orkesterissa. Lisäksi hän vierailee johtamassa isoja orkestereita muun muassa Pariisissa, New Yorkissa, Amsterdamissa ja Münchenissä.

Aloittaessaan kahdeksan vuotta sitten Tampere Filharmonian ylikapellimestarina Rouvali sai lähes välittömästi aikaan yleisöryntäyksen orkesterin konsertteihin. Menestyksen takana olivat kapellimestarin välitön persoonallisuus ja musiikillinen taito. Tuttujenkin teosten tulkinnat ovat olleet Rouvalin johtamina alusta lähtien tuoreita ja innostavia. Vaikka Tampere Filharmonian taso oli nousussa jo ennen Rouvalin aikaa, hän on saanut orkesterista irti useimpia muita kapellimestareita enemmän. Hän myös toi orkesterin sointiin uudenlaisen laulavuuden ja täyteläisen lämmön.

Santtu-Matias Rouvalin jalat ovat pysyneet tiukasti maassa, vaikka suosio lennättää häntä ympäri maailmaa.

Kapellimestarin, orkesterin ja yleisön suhde väljähtyy usein viimeistään muutaman vuoden yhteiselon jälkeen, mutta Rouvalin tapauksessa niin ei ole käynyt. Rouvali-ilmiö on pysynyt voimissaan ja jopa vahvistunut vuosi vuodelta. Toimivaa yleisösuhdetta on auttanut sekin, että hänen musiikkimakunsa on osunut hyvin yhteen yleisön toiveiden kanssa. Rouvali rakastaa klassikkoja, kuten Sibeliusta, Beethovenia, Tshaikovskia, Stravinskia, Bernsteinia ja Dvorakia.

Ihmisenä Rouvali on helposti lähestyttävä ja aito. Diivailu on hänestä kaukana. Hän on sama tuttavallinen Santtu kaikkien kanssa.

Miltä tuntuu olla ehdokkaana, Santtu-Matias Rouvali?

Aamulehti tavoitti Santtu-Matias Rouvalin hänelle tyypillisen kiireen keskeltä. Viime viikon kahden Göteborgin orkesterin konsertin jälkeen hän ehti käydä kääntymässä kotonaan ennen tämän viikon kolmen keikan konserttirupeamaa Philharmonia-orkesterin kanssa Englannissa.

Valo-palkinnon ehdokkuus maistuu hyvältä. ”On hieno asia, kun klassinen musiikki on koskettanut niin paljon, että se on tuonut valoa ihmisten elämään. Ehdokkuus on ehdottomasti merkittävä asia klassiselle musiikille.”

Millainen oli hetki, kun kaikki muuttui?

Rouvali ei muista mitään yksittäistä konserttia, joka olisi kiteyttänyt hänen suhteensa orkesteriin ja yleisöön. Sen sijaan hän muistaa yleisen ilmapiirin kannustavuuden heti alusta lähtien.

”Olennainen hetki oli jo alussa Tampereelle tultuani syksyllä 2013, kun huomasin, että salissa oli koko ajan täydempää, eikä lippuja ollut pian enää saatavissa. Sana lähti kiertämään muutamassa kuukaudessa. Silloin tajusin, että meidät on huomattu. Ja se alun innostus on kantanut tähän päivään asti.”

