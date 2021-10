Lääkärihelikopteri laskeutui tehtävälle Sampolan pihaan Tampereella – Ylilääkäri: ”Kun se tulee keskustaan, aina on tositilanteesta kyse”

Aamulehti

Lääkärihelikopterin laskeutuminen puolenpäivän aikaan Sampolan pihaan Tampereen Kalevassa herätti lauantaina huomiota.

Ensihoidon ylilääkäri Sanna Hoppu Tampereen yliopistollisesta sairaalasta (Tays) sanoo, että kyse oli ensihoidon tehtävästä, eikä esimerkiksi harjoituksesta. ”Kun lääkärihelikopteri tulee Tampereen keskustaan, aina on tositilanteesta kyse. Kun meillä on harjoitustilanteita, ne ovat maaseudulla tai lentokentällä.”

Hoppu kertoo, että lääkärihelikopteri hälytetään kaikkiin korkeariskisiin tilanteisiin, joissa on vakavasti sairastunut tai loukkaantunut potilas. ”On aika tavallista, että kun hätäkeskuspäivystäjän riskiarvio on tehty niin, että kukaan ei ainakaan jäisi ilman apua. Kun ensihoitajat kohtaavat potilaan, he antavat peruutuksen lääkäriyksikölle siksi, että tilanne ei olekaan niin vakava kuin hätäkeskuspäivystäjä oli arvioinut”, Hoppu kertoo.

Hän sanoo, että lääkärihelikopteri käy keskustan yllä tai keskustassa siksikin, että päällekkäisten tehtävien sattuessa samaan aikaan, se voi jatkaa nopeasti matkaa hoitamaan seuraavaa tehtävää. ”Silloin päästään esimerkiksi Parkanoon aivan erilaisella nopeudella kuin palattaisiin autolla ensin Pirkkalaan ja lähdettäisiin sieltä helikopterilla Parkanoon.”

”Alueemme on niin iso, että helikopterilla liikutaan aina, kun on vain mahdollista”, Hoppu sanoo.