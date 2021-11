Katso hakukoneesta, kuinka hyvin kotikuntasi voi: jättivertailussa koko Pirkanmaa – lapsiperhe muutti idylliseen Vesilahteen, jossa on maakunnan kovimmat tulot: ”Lapsia on joka talossa”

Missä päin Pirkanmaata avioliitot päättyvät useimmiten eroon ja missä tapahtuu eniten vakavia rikoksia? Entä missä tienataan eniten? Tässä jutussa voit verrata Pirkanmaan kuntien asukkaiden hyvinvointia useilla mittareilla. Leeni Kyllösen ja Sami Kukkosen perhe rakentaa taloa Vesilahteen ja kertoo nyt, mikä kunnassa veti puoleensa.

Kun Leeni Kyllönen perheineen päätti muuttaa Pirkkalasta Vesilahteen, se aiheutti lähipiirissä paljon hämmennystä. ”Kun on kerran ostanut Pirkkalasta asunnon, se on mietityttänyt kovasti, miksi joku lähtee Pirkkalasta pois, koska Pirkkalahan on parasta bestiä, mitä elämällä on tarjota”, Kyllönen naurahtaa.