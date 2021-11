Tampereen Pyrinnön toiminnanjohtaja Elisa Hakanen on ehdolla Aamulehden Valo-palkinnon saajaksi. Pyrintö on monipuolinen seura, ja Hakasella seurassa monipuolinen rooli. Hän nauttii kohtaamisista urheilijoiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Aamulehti täyttää 3. joulukuuta 140 vuotta. Sen kunniaksi palkitsemme paikallisia tekoja ja tekijöitä Aamulehden Valo-palkinnoilla. He ovat ihmisiä tai tahoja, jotka ovat tuoneet tai luoneet erityistä valoa Pirkanmaalle. Marraskuun aikana esittelemme juttusarjassa joka päivä yhden ehdokkaan.

Miksi Tampereen Pyrinnön toiminnanjohtaja Elisa Hakanen on ehdolla?

Urheiluseurat, kuten kaikki muutkin järjestöt, ovat ennen kaikkea ne ihmiset, jotka ovat tehneet ja tekevät töitä niiden eteen. Siksi 125-vuotiaassa Tampereen Pyrinnössä on merkittävän kokoinen osa Elisa Hakasta. Tänä vuonna seuran toiminnanjohtajaksi valittu Hakanen on ollut pyrintöläinen koko elämänsä: lyhyen aikaa urheilijana, ikuisesti toimijana. Hakasta on seuran sisältä kuvailtu pidetyksi, kyvykkääksi ja sitkeäksi johtajaksi, joka on monella tapaa oikea henkilö pyörittämään Tampereen Pyrinnön toimintaa niin huippu-urheilu- kuin harrastetasolla.

Hakasen pyrintöläisyyden ja toiminnanjohtajuuden takaa löytyy myös urheilupiireissä aina niin rakastettua kasvutarinaa. Hakanen peri toiminnanjohtajuuden toiselta Tampereen urheilupiirien arvostamalta hahmolta, isältään Jarmo Hakaselta, jonka mukana oli ensiaskeleensa urheilun parissa luonnollisesti ottanut. Pitkään isä ja tytär myös työskentelivät yhdessä Pyrinnön huipulla, sillä Elisa toimi Jarmon viimeisten toiminnanjohtajavuosien ajan seuran urheilutoimenjohtajana.

Siitä roolista käsin Hakanen onkin tehnyt toistaiseksi suurimmat projektinsa: niihin lukeutuvat muun muassa Suomi-Ruotsi-maaottelun järjestelyt Ratinassa vuosina 2016, 2018 ja 2020, sekä yleisurheilun alle 20-vuotiaiden MM-kisat vuonna 2018.

Hakanen tunnetaan myös erityisesti koripalloihmisenä: hänellä on merkittävä rooli Korisliigaa pelaavan Pyrinnön miesten joukkueen taustalla.

Elisa Hakanen, miltä ehdokkuus tuntuu?

”Olen todella otettu. Alkuun olin jopa häkeltynyt. Mutta kun pohdin enemmän, totesin, että pitää olla kiitollinen, kun on päässyt näin hienoon porukkaan. Ja kun itseään tutkistelee, on upeaa huomata, että on pystynyt omalla toiminnallaan osoittamaan, että on tämän arvoinen. Että on pystynyt tekemään tamperelaisten ja pirkanmaalaisten hyväksi työtä, joka on huomattu.”

”Hienoa, että ihmiset ovat kokeneet järjestämiämme tapahtumia merkittäviksi ja saaneet elämyksiä ja kivoja hetkiä. Ehkä tämä kumpuaa myös seurayhteisöllisyydestä ja seuratoiminnan kulttuurista, jota olen omalla esimerkilläni yhdessä meidän hienojen vapaaehtoisten kanssa koettanut olla luomassa.”

Ilmoitustaululla Pyynikin palloiluhallin seinässä on kiitoskortti Wivi Lönnin koulun oppilailta Tampereen Pyrinnölle.

Mikä oli se hetki, kun kaikki muuttui?

”Mitään selkeää käännekohtaa ei ole, mutta on tärkeitä saavutuksia, jotka ovat aina entisestään ruokkineet uskoa omaan tekemiseen. Ne ovat tärkeitä hetkiä. Lasken sellaisiksi hetkiksi ensinnäkin onnistumiset suurten tapahtumien järjestämisessä. Suomi-Ruotsi-maaottelu ja yleisurheilun alle 20-vuotiaiden MM-kisat ovat sellaisia. Vuoden 2016 maaottelussa oli melkoinen tunne kokea Ratinan täysi katsomo.”

”Sellaisia hetkiä ovat ylipäänsä kaikki ne, kun saan tehdä töitä yhdessä meidän vapaaehtoisten kanssa. Ilman heitä tämä homma ei pyörisi. Meidän vapaaehtoiset ovat upeaa porukkaa, joita kai yhdistää jonkinlainen halu olla osa jotain itseä suurempaa. Eli tätä seuraa.”

”Lopultahan urheilussa on kyse urheilijoista. Arvostan paljon urheilijoiden kohtaamisia, ja kaikkia niitä siteitä, joita olen saanut solmia Pyrinnön omien urheilijoiden kanssa.”

Suomi-Ruotsi-maaotteluiden järjestäminen Ratinassa lukeutuu Elisa Hakasen uran huippuhetkiin. Suomen Simo Lipsanen pituuspaikalla vuoden 2020 maaottelun toisena kisapäivänä.

Juttua muokattu 9.11. kello 7.49. Elisa Hakanen on ollut järjestämässä maaottelua Tampereella kolmesti. Vuoden 2016 maaottelu oli loppuunmyyty.