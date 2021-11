Film Tampere on työllään ollut vahvasti nostamassa Tamperetta merkittäväksi elokuvien ja tv-sarjojen kuvauskaupungiksi. Saavutus on ehdolla Aamulehden Valo-palkinnon saajaksi. Nyt voit äänestää suosikkiasi!

Film Tampereen johtaja Ilkka Rahkonen on antanut kasvot Tampereen elokuvamenestykselle. Rahkonen haluaa kuitenkin jakaa kiitosta laajemmin kaupungin päättäjille ja viranhaltijoille. Hän sanoo elokuvien ja tv-sarjojen tapahtumapaikkana toimimisen kasvattavan Tampereen ”lumovoimaa”.

Aamulehti täyttää 3. joulukuuta 140 vuotta. Sen kunniaksi palkitsemme paikallisia tekoja ja tekijöitä Aamulehden Valo-palkinnoilla. Ihmisiä tai tahoja, jotka ovat tuoneet tai luoneet erityistä valoa Pirkanmaalle. Marraskuun aikana esittelemme juttusarjassa joka päivä yhden ehdokkaan.

Miksi Tampereen nousu elokuvakaupungiksi on ehdolla Valo-palkinnon saajaksi?

Kaikki on tapahtunut kovin nopeasti. Viitisen vuotta sitten Tampereella ei kuvattu elokuvia tai tv-sarjoja. Syksyllä 2020 Tampereella kuvattiin ensimmäisenä Suomessa kokonainen Hollywood-elokuva. Supertähtien Aaron Paulin ja Karen Gillianin tähdittämä tieteiselokuva Dual on toistaiseksi vaikuttavin esimerkki Tampereen noususta Suomen keskeiseksi ja eurooppalaisittainkin yhä merkittävämmäksi tuotantokaupungiksi.

Kehityksen takana on Business Tampereen osana toimivan Film Tampereen lanseeraama, vuonna 2018 käyttöön otettu tuotantokannustin. Tuotannoille, joille Tampere kannustimen myöntää, maksetaan takaisin 10–15 prosenttia Tampereen alueella syntyvistä kuluista. Kannustin on toiminut paremmin kuin harva olisi osannut haaveillakaan, vetämällä kaupunkiin jo reilusti yli sata tuotantoa: 70 on vain numero, Kansan vihollinen, Koskinen...

Ja lisää on tulossa. Dualin tehnyt tuotantoyhtiö XYZ Films, Tampereen kaupunki ja Film Tampere allekirjoittivat jo viime marraskuussa sopimuksen amerikkalaisten elokuvatuotantojen jatkamisesta Tampereella.

Nousu elokuvakaupungiksi on suuri voitto Tampereelle sekä tuotantojen tuomien välittömien tulojen että kaupungin imagon kannalta.

Miltä ehdokkuus tuntuu, Film Tampereen johtaja ja Dualin Tampereelle neuvotellut Ilkka Rahkonen?

”Tuntuu mahtavalta. Luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat tehneet valtavasti töitä sen eteen, että Film Tampere on saatu onnistumaan. Tosi kiitollinen olo siitä. Missään tapauksessa tämä ei ole mikään yhden miehen show. AV-bisnes on ihmisten bisnestä, jossa täytyy viihtyä toisten kanssa. Olen iloinen, että olen saanut olla mukana tekemässä tätä Tampereen eteen.”

Mikä oli se hetki, kun kaikki muuttui?

”Alkuvaiheessa oli merkityksellistä saada isoja viikonloppuviihdetuotantoja Tampereelle. Sellaisia kuin SuomiLove ja Gladiaattorit. Se nosti television tekemistä uudelle tasolle.”

”Käänteentekevin hetki oli, kun saimme vuonna 2020 keskellä pandemiaa ja kesälomaa neuvoteltua varmuuden, että Dualin näyttelijät saadaan toiselta mantereelta Suomeen. Se oli valtava duuni. Kun varmuus saatiin, sijoituspäätös tuli ja syksyllä elokuvanteko alkoi. Se oli huikeaa.”

”Dual toi monta hyvää asiaa. Kun neljä vuotta sitten sanoin, että tehdäänpä Tampereesta kansainvälinen elokuvakaupunki, ymmärsin sen itsekin kuulostavan huumorilta. Vaikka Tampereella on kunniakas perinne maalaiskomedian ja viihteen tekemisessä, tuntui vieraalta ajatus, että täällä tehtäisiin kansallista tai kansainvälistä elokuvaa. Tai muita kuin Ylen omatuotantoisia draamasarjoja. Dual sinetöi, että Tampere on vaihtoehto. Että täällä pystytään ja osataan. Keskustelua, onko Tampere elokuvakaupunki tai onko täällä tekemisen kulttuuria, ei tarvitse enää käydä.”

Dualia kuvattiin myös aivan Tampereen keskustassa. Aamulehden kuvaaja ikuisti Karen Gillianin pääkirjasto Metson edessä marraskuussa 2020.

Ilkka Rahkonen lomaili Lofooteilla kesällä 2020, ja kävi samalla neuvotteluja Dual-elokuvan tuomisesta Tampereelle. Hän luonnehtii eläneensä päivät Suomessa ja myöhäiset illat puhelimitse Yhdysvalloissa. ”Se oli hankalaa aikaa, jossa piti sietää paljon epävarmuutta. Tiedän aika huolella paineistaneeni ihmisiä täällä Suomessa, käänsin kaikki kivet, että tämä saadaan toimimaan. Aika monelle ihmiselle soitin hankaliin aikoihin heidän kesälomillaan. Olen iloinen, että he kaikki edelleen keskustelevat kanssani. Kiitos ja anteeksi!”

