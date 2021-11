Sirkustirehtööri Taina Kopra on Sorin Sirkuksen perustajajäsen. Sirkuksen tarina alkoi vuonna 1985: ”Olimme Kivimäen Jounin kanssa Ratinan telinevoimistelusalilla harjoittelemassa. Tampereen kaupungin silloinen nuorisosihteeri tuli sinne kysymään, että olisiko joku kiinnostunut sirkuskoulun perustamisesta. Lähdimme Jounin kanssa mukaan. Nyt on 36. vuosi menossa. Ei sitä silloin tajuttu, mihin lähdettiin, mutta pitkälle on tultu.”