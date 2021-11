Pirkanmaalla vähennetty jopa 175 vuodeosastopaikkaa 5 vuodessa: seurauksena pahat ruuhkat monilla osastoilla ja erityisesti Taysin Acutassa – Katso oman kuntasi tilanne

Pirkanmaalla on viime vuosina tietoisesti vähennetty kuntien vuodeosastopaikkoja, vaikka väestö ikääntyy. Pula jatkohoitopaikoista heijastuu Taysiin ja osaltaan pahentaa Acutan kuormitusta. Aamulehti lähetti Pirkanmaan kuntiin kyselyn ja selvitti, miksi vuodeosastopaikkoja on suljettu ja onko ruuhkautumiseen odotettavissa ratkaisua.

Heikki Murtoo sai Hämeenkyrön vuodeosastolla hoitoa apulaisosastonhoitaja Anne-Mari Rantaselta rannekanavan ahtauman leikkauksesta toipumiseen. Hämeenkyrössä on viime vuosina vähennetty vuodeosastopaikkoja, mutta ruuhkia ei silti ole päässyt syntymään.

Aamulehti

Suurin osa Pirkanmaan kunnista on viime vuosina vähentänyt paikkoja terveyskeskusten vuodeosastoilta. Aamulehti teki syys-lokakuussa Pirkanmaan kuntiin kyselyn vuodeosastopaikkojen tilanteesta.

Monessa kunnassa kyse on ollut vain muutamasta paikasta, mutta esimerkiksi Hämeenkyrössä ja Ikaalisissa paikkoja on vähennetty noin puoleen. Isoja vähennyksiä on tehty myös esimerkiksi Tampereella ja Nokialla.