Kyröskoskella Pappilanjokeen kartonkitehtaalta vuotanut öljy on kerätty talteen ja huuhtoutunut pois – vuodon aiheuttanut laite käyttökiellossa

Tiistaina ympäristöön valunut öljy on kerätty vesistöstä ja loppu on huuhtoutunut virran mukana pois. Tehtaanjohtajan mukaan tehtaalla pitäisi rakentaa varmennuksia, jotta laitevauriosta huolimatta öljyä ei pääsisi vesistöön.

Aamulehti

Hämeenkyrön Kyröskoskella tiistaina ympäristöön valunut öljy on saatu pääasiassa kerättyä pois. Pelastuslaitos päätti tehtävänsä noin kello 11–12 aikaan keskiviikkona aamupäivällä, kun virtaan ei enää ilmaantunut uutta öljyä.

Hämeenkyrön Pappilanjoessa havaittiin tiistaina aamulla isoja öljylauttoja, jotka olivat peräisin Metsä Boardin kartonkitehtaalta. Öljyä pääsi vesistöön laitevian vuoksi 20–30 litraa. Pelastuslaitos keräsi öljyä talteen puomein. Puomit kerätään pois keskiviikon aikana.

Vuodon syy oli laiterikko. Tehtaanjohtaja Petri Huikon mukaan rikkoutuneen laitteen tilalla on tällä hetkellä käytössä rinnakkaislaite. ”Yksikkö, jossa vaurio oli ja joka aiheutti päästön, on käyttökiellossa ja tulee korjattavaksi pidemmällä aikajänteellä.”

Öljyn keräämistä on tehty Metsä Boardin avustuksella, sillä työssä on Huikon mukaan muun muassa käytetty tehtaan materiaaleja ja paikallinen tehtaan palomestari on ollut alusta loppuun asian päällä.

”Kyllä meidän täytyy tähän varmennuksia rakentaa. Vaikka laitevaurio tulisi, öljyä ei saa päästä jokeen”, hän sanoo.

Tilanne- ja johtokeskuksen päivystävä palomestari Tomi-Pekka Olkkonen Pirkanmaan pelastuslaitokselta sanoo, että öljyvuoto on jonkinasteinen. ”Ei ihan pienestäkään puhuta.” Litroissa esimerkiksi veneiden polttoainevuodot ovat usein kymmenen litran luokkaa.

Tiistaina pelastuslaitos kehotti välttämään uimista Pappilanjoessa ja Kirkkojärvessä. Jos joku haluaisi näin kylmällä ilmalla uimaan, voiko joessa nyt uida?

”Ainakin niillä tiedoilla, mitä kenttämestarilta sain, joki on siinä kunnossa, että voi. Virtaus on sen verran kovaa, että öljy on huuhtoutunut pois”, Olkkonen sanoo.

Pappilanjoki on usean kilometrin pituinen joki, joka laskee Kyrösjärvestä Kirkkojärveen. Metsä Boardin Kyron kartonkitehdas sijaitsee joen yläjuoksulla. Valtatie 3 ylittää joen sen eteläosasta.