VR päätti mahduttaa lisälähijunat Tampereen seudulle ja suunnitteli liikenteen täysin uusiksi – myöhemmin vuoroja voisi lisätä viikonloppuihinkin

Seutuhallitus käsittelee lisäarkivuorojen ostamista Tampereen kaupunkiseudulle.

Aamulehti

VR-Yhtymä oy haluaa vastata Tampereen seudulla lähijunakysyntään. Yhtiö suunnitteli liikennerakenteen uudelleen ja sai ratakapasiteettia haussa lisää.

Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus käsittelee lisävuorojen ostamista VR:ltä keskiviikkona. Jos asia etenee, jatkovalmistelusta vastaisi kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta.

Mitä? Lähijunia kerran tunnissa Tampere–Tesoma–Nokia arkiliikenteessä vuoromäärä kasvaisi 15 vuorosta 25 vuoroon suuntaansa. M-lähijunien lisäksi Porin-junat pysähtyvät Nokialla ja Tesomalla. Tampere–Lempäälä–Toijala uusia vuoroja arkisin viisi suuntaansa. Yhdessä R-junien kanssa kanssa tunnittainen lähijuna. M on Tampereen lähijunavuorojen linjatunnus. R-juna kulkee Helsinki–Riihimäki–Tampere-reittiä.

Miten saitte lisävuorot mahtumaan tänne, VR:n suunnittelujohtaja Juho Hannukainen?

”Teimme ison työn viime talvena, että sovitimme yhteen tavarajunaliikenteen ja ajatuksen laajennetusta matkustaja- ja etenkin M-junaliikenteestä.”

Ratkaisuja löytyi huolimatta aiemmasta pessimismistä?

”Muutosta ei voi tehdä yhtäkkiä. Olemme huhtikuun alussa hakeneet infran haltijalta eli Väylävirastolta ratakapasiteettia vuodelle 2022. Hakemuksessa meillä on täysin uudelleen suunniteltu aikataulurakenne sisältäen tavaraliikenteen, kaukoliikenteen ja M- ja R-junaliikenteen. Saimme ratakapasiteetin, ja teknisesti lisäys on nyt mahdollinen.”

Ratkaisu löytyi nopeasti, vaikka on puhuttu muuta liikennettä pitkälti väistävän tavaraliikenteen tuovan ongelmia.

”Osalla tavaraliikennettä on totta kai mahdollisuus väistää, mutta ei kaikilla satamien ja tehtaitten aikataulujen vuoksi. Ratkaisu vaati ison suunnittelutyön nollasta lähtien. Toki alamme olla hyvin rajalla, että kaikki ratakapasiteetti on nyt käytetty.”

Liikenteen laajuutta olisi mahdollista muuttaa vuosittain. Voisiko sitä lisätä?

”On mahdollista laajentaa liikennettä arkena ja vaikkapa 2023 lisätä liikennettä viikonloppuihin ja viikonloppuöihin. Arkiliikenteen tihentäminen tästä tunnittaisesta M-junatarjonnasta käytännössä vaatii lisää ratakapasiteettia eli raide- ja laituri-infraa.

Aloite tuli VR:ltä vuorojen lisäämiseen?

”Kyllä näin. Totta kai usea taho on ideoinut, että lisää lähijunaliikennettä tarvitaan. Toki nykyiset M-junat ovat toimivaltaisen viranomaisen eli liikenne- ja viestintäministeriön meiltä ostamaa liikennettä ja siksi tästä on keskusteltu myös ministeriön kanssa.”

VR haluaa myös bisnestä lisää itselleen?

”Totta kai tässä pyritään siihen, että lähijunissa on paljon matkustajia ja sitä kautta lipputuloja matkustamisesta, mutta on selvää, että näin tiheään lähijunaliikenteeseen tarvitaan valtion tai kuntien panostusta.”

Sopimus olisi pitkä, vuoteen 2030 saakka.

”Tällaista sopimusta liikenne- ja viestintäministeriö on nyt suunnittelemassa, mutta vielä neuvotellaan.”

Lukitseeko sopimus pitkäksi aikaa suunnitelmia?

”Näkisin tilanteen oikeastaan toisinpäin. Se mahdollistaa pitkäjänteisen kehittämisen, eikä vain ratkaisuja, jotka olisivat vuoden kestäviä pilotteja. Matkustaja voi muuttaa Nokialle ja luottaa siihen, että junat kulkevat yhtä tiheästi myös jatkossa.”

Päätös hankinnasta olisi tehtävä joukkoliikennelautakunnassa 10. marraskuuta. Miksi?

”Meillä on junakalustoa ja ratakapasiteettia, mutta tarvitsemme lisää henkilökuntaa. Esimerkiksi kuljettajien rekrytointi ja koulutus kestää vajaan vuoden. Arkiliikenteen lisäykseen elokuun alusta tarvittaisiin 4–5 henkilötyövuotta lisää.

Onko yksi syy aikatauluun se, että EU edellyttää yhteyksien kilpailuttamista 2023 lähtien?

”Ei se syy ole. Totta kai me haimme nopeata ratkaisua siihen, että saamme lisää junia Tampereen seudulle. Vuonna 2019 käynnistynyt lähijunapilotti on osoittanut, että matkustajilla ja kunnilla on kiinnostusta vuorojen lisäämiseen.”