Pirkkalaan rakennetaan uusi yleinen sauna – Pereensaaren löylyihin mahtuu kerrallaan 40–50 ihmistä, avataan ehkä jo ensi kesänä

Pirkkalan Pereensaaresta muokataan monipuolinen puistomainen vapaa-ajanviettopaikka kaikelle kansalle. Pohjoiskärjen vanhan huvilan lähelle rakennetaan tulevaisuudessa myös ravintola.

Pereensaaressa Pirkkalassa päästään nauttimaan upouuden yleisen saunan löylyistä mahdollisesti jo ensi kesänä. Talviuimarit pääsevät pulahtamaan uuden saunarakennuksen lauteilta avantoon vuoden 2022 lopussa alkavalla talvikaudella.

Pirkkalan kunta on valinnut Pereensaaren palveluiden kehittäjäkumppaniksi Saarni Kiinteistöt oy:n. Pirkkalalaisen perheyhtiön toimitusjohtajan Rasmus Saarnin mukaan uusi yleinen saunarakennus nousee saaren etelärantaan vasemmalle puolelle tietä saarelle tultaessa.

”Arkkitehti piirtää parhaillaan piirustuksia, ja rakennuslupahakemus on tarkoitus jättää vielä tämän vuoden puolella. ”Tarkoitus on aloittaa työt heti, kun lupa saadaan”, Saarni sanoo. ”Mahdollisesti sauna päästään avaamaan jo ensi kesänä, mutta viimeistään sen jälkeisenä talvisesonkina saunasta voi avantoon pulahtaa.”

Saunomaan mahtuu kerrallaan 40–50 ihmistä. Pukeutumis- ja suihkutilojen lisäksi saunan yhteyteen rakennetaan erillinen kahvio tai lounge-tila sekä terassitilaa. ”Pereensaari on upea paikka saunalle ja sijainti on hyvä. Uskomme, että kävijöitä riittää.”

Vielä ei ole tiedossa, heitetäänkö uudessa saunassa vettä sähköllä vai pelleteillä lämmitettäville kiuaskiville. Se on parhaillaan mietinnässä.

Ravintola ja padelia

Saarni Kiinteistöt oy rakennuttaa Pereensaareen myös kaksi padel-kenttää. Ne sijoittuvat saunan läheisyyteen sen takapuolelle, noin 50 metrin päähän saunarakennuksesta. ”Kenttien pohjat on tarkoitus saada valmiiksi vielä tämän vuoden aikana. Tavoite on, että vuoroja kentiltä voi varata jo ensi keväänä.”

Seuraavassa vaiheessa Saarni Kiinteistöt oy suunnittelee Pereensaaren kärjessä sijaitsevan suojellun pitsihuvilan yhteyteen uudisrakennusta, johon tulisi ravintolatoimintaa. Rakennusoikeutta alueella on runsaat 200 neliömetriä.

”Ravintola on ajateltu yhdistää pitsihuvilaan. Vanhaan huvilaan voisi mahdollisesti kehittää jotain taidegallerian kaltaista toimintaa”, Rasmus Saarni sanoo. Mikäli kaikki etenee suunnitelmien mukaan, ravintolatoiminta voisi todennäköisesti alkaa vuoden 2022 lopulla tai 2023 alkupuolella.

Alustavia töitä on tehty muun muassa saaren pohjoiskärjessä sijaitsevan vanhan huvilan liepeillä

Rannan puusto säilytetään, mutta jonkin verran karsintaa on tehty myös rannan tuntumassa.

Työt alkaneet

Sauna, ravintola ja padel-kentät ovat osa Pereensaareen suunniteltavaa puistomaista monipuolista vapaa-ajanviettopaikkaa.

Saareen tehdään muun muassa sen ympäri kulkeva esteetön kävelyreitti, jonka varrella on nuotiopaikkoja. Alueelle tehdään myös palsta, mistä kuntalaiset voivat vuokrata käyttöönsä kasvimaan tai viljelylaatikon. Myös uimalaituri on suunnitelmissa mukana.

Saarelle tehdään myös parkkipaikkoja ja asemakaavassa on varaus myös satamatoiminnoille.

”Alustavien töiden tekeminen on jo aloitettu. Saarelle johtavaa Perensaarentietä on jo kunnostettu ja väylätöitä aloitettu. Myös vesihuollon parannustyöt ovat alkaneet”, Pirkkalan kunnan yhdyskuntajohtaja Jouni Korhonen sanoo. ”Kun suunnitelmaa katsoo, saaresta on tulossa oikein mukava puistoalue.”