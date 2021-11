Aamulehden 140-juhlavuoden palkintoehdokas Kalaherkut Nygren palvelee tamperelaisia jo kolmannessa polvessa. Kauppahallista tutun kalakauppiasperheen ja asiakkaiden välit ovat lämpimät. Kun Vera Nygren palasi äitiyslomaltaan, asiakkaat toivat hänelle kukkia ja lapselle villasukkia. Äänestä nyt omaa suosikkiasi!

Kalaherkut Nygren on perheyritys. Tiskin takana keskellä Petri ja Pirjo Nygren sekä lapset Verneri Nygren (tiskin takana oikealla), Valtteri Nygren (vas. edessä) sekä Vera Nygren.

Aamulehti täyttää 3. joulukuuta 140 vuotta. Sen kunniaksi palkitsemme Aamulehden Valo-palkinnolla paikallisia tekoja ja tekijöitä. He ovat ihmisiä tai tahoja, jotka ovat tuoneet tai luoneet erityistä valoa Pirkanmaalle. Marraskuun aikana esittelemme juttusarjassa joka päivä yhden ehdokkaan.

Miksi Kalaherkut Nygren on ehdokkaana?

Kalaherkut Nygren on pitkän linjan tamperelainen perheyritys, jonka tekemisessä paikallisuus on merkittävä tekijä. Suuri osa kalatiskin antimista tulee suoraan Näsijärven ja Pyhäjärven kalastajilta.

Vaikka toisen polven kalakauppias Petri Nygren toimii edelleen virallisena yrittäjänä, ovat kolmannen polven Nygrenit eli Vera, Verneri ja Valtteri ottaneet näkyvää roolia yrityksen pyörittämisessä. Verneri Nygren toimii kalakaupan toimitusjohtajana, Valtteri Nygren organisoi markkinointia ja Vera Nygren vastaa henkilöstöstä ja myynnistä. Kaikkia heitä tapaa kuitenkin myös kalatiskin takana.

Tampereen 120-vuotias kauppahalli on toiminut kalakaupan tukikohtana koko yrityksen toiminnan ajan ja Nygrenit tunnetaan kauppahallin kasvoina. Viime vuosina perheyritys on lähtenyt rohkeasti myös kehittämään ja laajentamaan toimintaansa entisestään.

Joulukuusta 2020 lähtien Kalaherkut Nygren on vastannut Pirkkalan Prisman kalatiskistä, joka on kalakaupan ensimmäinen uusi myymälä kauppahallin ulkopuolella. Nygrenit veivät Prismaan paitsi omat tuotteensa myös työntekijänsä.

Toinen uusi avaus kalakaupalle oli viime toukokuussa yhteistyössä 4 vuodenaikaa -ravintolan kanssa kauppahalliin avattu äyriäis- ja samppanjabaari La Marée.

Viime vuosina Kalaherkut oy Nygren on tehnyt noin 2,5 miljoonan euron vuosittaisen liikevaihdon ja työllistää nykyään 19 henkilöä.

Miltä ehdokkuus tuntuu, kalakauppias Valtteri Nygren?

”Tuntuu aivan mahtavalta. Kun kuulin tästä ehdokkuudesta, jaoin sen heti kaikille perheenjäsenillemme. Sen verran hämäläisiä olemme, että harvoin tulee itse pidettyä omasta tekemisestämme meteliä, joten tällainen muistaminen tuntuu hienolta.”

Mikä on se hetki, joka muutti kaiken?

”Meillä ei ole välttämättä ollut oikein sellaista yhtä käännekohtaa. Jokapäiväinen työn tekeminen ja jatkuva eteenpäin meneminen ovat toimineet punaisena lankana.”

”Meillä on aina ollut halu kehittyä ja kehittää uusia tuotteita ja palveluita. Luulen, että se on ollut meidän valttikorttimme. Myös se, että olemme pieni toimija ja pystymme nopeisiin liikkeisiin, on toiminut eduksemme.”

”Asiakkaat ovat meille myös tärkeässä roolissa ja kauppahallissa on ollut monenmoisia kohtaamisia. Se on vähän kuin ystäviään palvelisi. Aina, jos jotain herraa tai rouvaa ei ole kuulunut aikoihin, mietimme, mitä on tapahtunut ja joskus olemme ottaneet asiasta selvää. Myös asiakkaat suhtautuvat meihin lämpimästi. Veera-sisko palasi esimerkiksi juuri äitiyslomalta, ja asiakkaat toivat hänelle kukkia ja lapselle villasukkia.”

