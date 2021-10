Sastamalalainen Kalle Lindeman johtaa ”ekobongauksen” tilastoa Pirkanmaalla: hän on tehnyt tänä vuonna lähes 200 lintuhavaintoa ilman moottorivoimia

Ekobongaukseksi kutsutaan lintujen havainnoinnin muotoa, jossa ei käytetä ollenkaan moottoriajoneuvoja apuna. Jopa sähköpyörällä tehtyjä havaintoja ei hyväksytä ekobongauksiksi.

Kalle Lindemanin täsmällinen havaintoluku on tällä hetkellä 196. Se on sama kuin viime vuoden lopullinen luku. Lindeman on ollut Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen ekopinnakisan kärjessä vuosittain vuodesta 2017 lähtien.

”On mahdollista, että rikon tänä vuonna oman ennätykseni”, Lindeman kertoo.