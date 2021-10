Ilmatieteen laitos varoittaa mustasta jäästä: Ajokeli muuttuu huonoksi tienpintojen jäätymisen vuoksi Pirkanmaalla

Sunnuntaina erityisesti Itä-Suomeen ja Lappiin on luvassa lumisateita.

STT, Helsinki

Ajokeli muuttuu huonoksi suuressa osassa maata tienpintojen jäätymisen vuoksi, varoittaa Ilmatieteen laitos.

Varoitus on annettu maan etelä- ja keskiosiin sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosaan. Varoitus on voimassa koko Pirkanmaan maakunnassa. Varoitus huonosta ajokelistä on voimassa lauantain iltayhdeksästä sunnuntaiaamuun kello yhdeksään saakka.

Ilmatieteen laitoksen mukaan liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus laskee. Lisäksi onnettomuusriski on kohonnut.

Turun tieliikennekeskus varoittaa mustasta jäästä tiellä maan etelä- ja keskiosissa. Paikoin kosteaksi jääneet tienpinnat saattavat jäätyä, tieliikennekeskus sanoo tiedotteessa.

Lue lisää: Vesiverkosto joutui koville sateiden vuoksi, ja moni paikka tulvii yhä Pirkanmaalla – Sateita ei ole luvassa seuraavaan vuorokauteen, mutta yöllä tiet jäätyvät

Liikenneoperaattori Jyrki Suomalainen Turun tieliikennekeskuksesta kertoo, että mustan jään suhteen kannattaa olla varovainen etenkin pienemmillä teillä, missä on vähemmän autoliikennettä. Hän kehottaa varovaisuuteen esimerkiksi metsäisillä tieosuuksilla sekä lähellä vesistöä olevilla tienkohdilla kuten silloilla.

”Päätiestö paikoitellen kuivuu, koska siellä liikennemäärä on niin paljon isompi. Mutta ei sielläkään joka kohta”, Suomalainen sanoo STT:lle.

Sateinen sää jatkuu alkavalla viikolla

Sunnuntai alkaa koko maassa viileänä ja poutaisena. Tienpinnat voivat olla yöpakkasten jäljiltä vielä liukkaita sunnuntaiaamuna.

Poutasää jää kuitenkin paikoin lyhyeksi, sillä länsirannikolle saapuu saderintama iltapäivällä. Sunnuntain ylimmät lämpötilat liikkuvat parin asteen tienoilla, mutta myös lumisateita on luvassa.

”Aluksi sade tulee todennäköisesti lumena, mutta se muuttuu sunnuntain kuluessa vedeksi. Erityisesti Itä-Suomeen ja Lappiin on tulossa lunta”, päivystävä meteorologi Jani Parviainen Ilmatieteen laitokselta ennusti.

Hänen mukaansa maan keski- ja itäosiin lunta voi sataa muutamasta sentistä viiteen senttiin, Lappiin mahdollisesti jopa kymmenen senttiä.

Sateisiin saa varautua myös alkavalla viikolla koko maassa. Syysmyrskyjä ei kuitenkaan ole Parviaisen mukaan tiedossa.

”Matalapaineita tulee Suomeen jatkuvalla syötöllä, ja oikeastaan joka päivä sataa joko vettä tai lunta. Perjantaina nähtyjä myrskylukemia ei kuitenkaan ole tulossa”, sen verran heikompia matalapaineet ovat.

Suomenlahdella voi kellua irtaimistoa

Raju tuuli ja meriveden nousu irrottivat perjantaina veneitä laitureista ja satamista Helsingin edustalla ja itäisellä Suomenlahdella, kertoi Suomenlahden merivartiosto. Tulvavesi vei mahdollisesti vaarallista irtaimistoa merelle, ja viikonloppuveneilijöitä kehotetaankin erityiseen varovaisuuteen varsinkin pimeällä.

Myräkän kovimmat tuulennopeudet mitattiin Porvoon Kalbådagrundissa, jossa tuulen keskinopeus oli 25,2 metriä sekunnissa. Voimakkain puuska mitattiin Kotkan Haapasaaressa puoliltapäivin: 33,3 metriä sekunnissa.

Vettä satoi keskimäärin 15–20 millimetriä maan etelä- ja keskiosissa, jossa myrsky pauhasi. Pohjoisessa ja idässä jäätiin noin 10 millimetriin.

Alkavan viikon lämpötilat ovat meteorologi Parviaisen mukaan 2–3 astetta tavanomaista lämpimämpiä. Sää jatkuu ennusteen mukaan sateisena marraskuun puolivälin tienoille saakka.