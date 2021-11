Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa | Kuntakierros

Ylöjärveltä muuttaa vuosittain pois huomattava määrä opiskeluikäisiä – Nyt kaupunki etsii tilanteeseen lääkettä uudella visiolla, jossa Tamkilla voi olla iso rooli

Ylöjärvi on yksi Pirkanmaan alueen kasvukunnista, mutta opiskeluikäiset jättävät kaupungin herkästi taakseen. Nyt kaupunki on aloittanut pikaiset toimet tilanteen muuttamiseksi ja yhtenä keinona se on miettinyt, voisiko myös Ylöjärvellä suunnata jatko-opintoihin. Aamulehti kiertää vuorotellen ilmestymisalueensa kunnat ja paneutuu kiinnostaviin paikallisiin puheenaiheisiin.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tilaajille

Ylöjärven kaupungin sivistysjohtaja Matti Hursti kertoo, että opiskeluikäisten nuorten lähtömuuttoaaltoon etsitään nyt ratkaisuja. Hursti sanoo, että yksi merkittävä tekijä lähtömuuton hillitsemisessä voisi olla jatko-opintojen mahdollistaminen kaupungissa.

Aamulehti, Ylöjärvi Ylöjärven tulomuutto on pysynyt noin viidentoista vuoden ajan keskimäärin vajaan kahden tuhannen asukkaan vuositasolla. Samaan aikaan, kun kaupunki imee uusia asukkaita, myös poismuuttavia on. Ylöjärven kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen kertoo, että samaan aikaan, kun sisäänmuutto on pysynyt samalla tasolla pitkän aikaa, poismuuttavien määrä on jatkanut kasvuaan.