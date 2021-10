Miten ratikassa tarkastetaan lähimaksulla ostettu lippu? – Vastaava tarkastaja kertoo, miksi tarkastajia tarvitaan lisää

Vastaavan matkalippujen tarkastaja Marjo Äijön mukaan asiakkailta ja kuljettajilta on tullut kiitosta siitä, että tarkastajat ovat liikenteessä. 80 euron tarkastusmaksuja on tullut tähän mennessä vähän yli sata.

Aamulehti

Tampereen seudun joukkoliikenteen eli Nyssen busseissa ja ratikoissa on tarkastettu matkalippuja heinäkuusta lähtien. Vastaavan matkalippujen tarkastajan Marjo Äijön mukaan lipuntarkastajille on tarvetta, sillä ilman lippua matkustavia on tullut vastaan useita.

”Kyllä siellä liputtomiakin on, että ihan on tarpeellista olla liikenteessä.”

Äijön mukaan tarkastusmaksuja on tullut vähän yli sata.

Äijö kertoo, että 80 euron tarkastusmaksuja on kirjattu suunnilleen saman verran sekä ratikoissa että busseissa. Ratikassa tarkastusmaksuja voitaisiin kirjata enemmänkin, mutta Äijön mukaan tarkastajia on tällä hetkellä melko vähän. Vakituisessa virassa matkalippujen tarkastajia on viisi, joista osa tekee kokopäiväisesti tarkastustyötä.

”Kaupunki on laaja. Ennen kaikkia työn toimivuuden kannalta saisi olla enemmän tarkastajia.”

Sovellus skannaa maksukortin

Matkustajan vastuulla on hankkia lippu etukäteen tai ostaa se lähimaksulla ja muistaa aina leimata lippu sisälle tullessa.

Lähimaksulla ostetusta lipusta ei kuitenkaan saa näkyvää matkalippua. Sen sijaan ostotapahtuman ja kuitin voi tarkastaa Nyssen asiakasportaalista, jonne kirjaudutaan maksukortin tiedoilla.

Äijö kertoo, että lipuntarkastajien käytössä on sovellus, jolla lähimaksulla ostettu lippu tarkastetaan. Sovellus lukee maksuvälineenä käytetyn kortin numerosarjan ja näyttää tarkastajalle, onko sillä ostettu voimassa oleva lippu. ”Se käyttää pankkikortin numeroita, mutta ei kerro meille sen enempää kuin sen lipun, mikä sieltä löytyy.”

Sama periaate toimii myös puhelimen lähimaksulla ostetuille matkoille. Kortti otetaan esiin puhelimen maksusovelluksesta, ja tarkastaja lukee sen puhelimen näytöltä.

Tarkastajat tuovat turvaa

Tarkastajat liikkuvat ratikoissa yhtenä partiona. Busseissa tarkastajia ei puolestaan tarvita yhtä montaa kerrallaan, joten tarkastajat voivat jakautua.

Äijön mukaan tarkastajien työtehtäviin kuuluu lippujen tarkastamisen lisäksi paljon muutakin. Tarkastat tuovat liikenteeseen turvallisuutta ja järjestystä. He myös opastavat ihmisiä esimerkiksi reittien kanssa. Tästäkin syystä tarkastajia saisi Äijön mielestä olla lisää.

”Matkustajat ja kuljettajat ovat olleet tyytyväisiä, että olemme liikenteessä. He kaipaavat meitä enemmän kuin me ehditään siellä olla.”

Äijö muistuttaa, että pelkkä voimassa oleva lippu ei riitä. Matkalippu täytyy näyttää bussin tai ratikan lukijalaitteeseen aina, kun matkustaja astuu kyytiin.

”Asiakkaan kannalta se on etu, että kun lippua näyttää, ihmisten liikkumisesta pystytään tekemään tilastoja, ja palveluita pystytään kohdentamaan sinne, missä ihmiset liikkuvat.”