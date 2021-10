Kimmo Anttila kiertää Sastamalaa ja tutkii rakennuksia – Mouhijärvellä hän yllättyi: ”Kannattaisiko ne panna myyntiin?”

Kiinteistötietojen päivittäminen koko Sastamalan alueella on useiden vuosien työ. Mouhijärvellä maastokäynnit ovat jatkuneet keväästä saakka.

Kimmo Anttila tekee Sastamalassa kiinteistörekisterin tarkistusta. Työ on tällä hetkellä käynnissä Mouhijärvellä.

Kiinteistötietojen päivitys on parhaillaan käynnissä Sastamalassa. Tarkoituksena on saada viranomaisten tiedot kiinteistöistä ajan tasalle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että maastokäynneillä käydään katsomassa, onko tontilla ne rakennukset, jotka pitäisi ja ovatko ne siinä käytössä kuin on ilmoitettu.