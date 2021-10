Kun sote toteutuu, Jämsä jättää Pirkanmaan ja siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueelle

Sairaanhoitopiirit katoavat, kun uudet hyvinvointialueet aloittavat. Jämsä siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueelle ja Punkalaidun Pirkanmaan hyvinvointialueelle, mihin ne maakuntajaon mukaan kuuluvat.

Jämsän Terveys oy on Pihlajalinnan ja Jämsän kaupungin keväällä 2015 perustama yhteisyritys. Jämsän Jokilaakson sairaalan toiminnasta vastaa Jokilaakson Terveys oy, joka on Pihlajalinna-konsernin, Jämsän kaupungin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhteisyhtiö.

Jämsän kaupunki kuuluu Keski-Suomen maakuntaan, mutta on viimeksi kuluneet kahdeksan vuotta ollut osa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä. Kun sote-uudistus vuoden 2023 alusta toteutuu, Jämsä siirtyy osaksi Keski-Suomen hyvinvointialuetta. Jämsä siis palaa takaisin Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin, mihin se maakuntajaon mukaan kuuluu.

Jämsä ja Kuhmoinen vaihtoivat sairaanhoitopiiriä Keski-Suomesta Pirkanmaahan vuoden 2013 alussa, mutta maakuntarajat säilyivät ennallaan. Kuhmoisten kunta kuitenkin siirtyi Keski-Suomesta osaksi Pirkanmaan maakuntaa jo vuoden 2021 alusta.

Sairaanhoitopiirit katoavat

Kun hyvinvointialueet aloittavat, sairaanhoitopiirit lakkaavat olemasta. Pirkanmaan hyvinvointialueen muodostavat jatkossa Pirkanmaan maakunnan kunnat.

”Jämsä siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueelle, mihin se maakuntajaon mukaan kuuluu”, toteaa Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten.

Sote-lakien mukaan jokainen maakunta vastaa asukkaidensa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Palvelut rahoittaa ainakin alkuvaiheessa valtio.

Jämsä ja Kuhmoinen liittyivät kahdeksan vuotta sitten osaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä. Yhtenä syynä oli, että ne halusivat Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin vaikutuspiiriin. Tays on Jämsästä ja Kuhmoisista katsottuna lähin yliopistosairaala. Keski-Suomen keskussairaalasta osa potilaista oli tapana ohjata Kuopioon, jos he tarvitsivat yliopistosairaalatasoista, vaativaa erikoissairaanhoitoa.

Mikä? Hyvinvointialueet Sote-uudistuksessa Suomeen perustetaan 21 itsehallinnollista hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueet vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä alueellaan vuoden 2023 alusta alkaen. Hyvinvointialueet korvaavat nykyisen kuntiin, kuntayhtymiin, sairaanhoitopiireihin ja erityisvastuualueisiin perustuvan palvelujärjestelmän. Hyvinvointialueet muodostuvat pääosin nykyisen maakuntajaon pohjalta. Helsingissä palveluja järjestävät Helsingin kaupunki ja Hus-yhtymä. Ainakin alkuvaiheessa hyvinvointialueiden rahoitus tulee valtiolta.

Entä jatkossa?

Hellsten toteaa, että aika näyttää, missä jämsäläisten vaativa erikoissairaanhoito jatkossa järjestetään. Hän luottaa siihen, että toimivista käytännöistä voidaan sopia, kunhan hyvinvointialueet aloittavat toimintansa.

”Uskon, että valinnanvapaus toimii jatkossakin ja asiakkaat voivat itse vaikuttaa siihen, mihin he hakeutuvat hoitoon. Erikoissairaanhoidon yksiköt ovat myös erikoistuneet erilaisiin asioihin, joten asiakkaat voivat ohjautua sinne, missä on paras osaaminen. On monenlaisia tapoja hoitaa palvelut, ja niitä voidaan katsoa jokaisen alueen kohdalta.”

Laaja ulkoistus

Jämsä on ulkoistanut sosiaali- ja terveyspalvelunsa Jämsän Terveys oy:lle, joka on Pihlajalinna-konsernin ja Jämsän kaupungin yhteisyritys. Sopimus on voimassa vuoden 2025 elokuun loppuun.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa yli kahta vuotta aiemmin eli vuoden 2023 alusta.

”Sopimus siirtyy hyvinvointialueelle ja teemme yhteistyötä Keski-Suomeen ja Jyväskylään päin. Kun sopimus loppuu katsotaan, siirtyykö henkilöstö takaisin julkiselle puolelle liikkeenluovutuksen periaatteella.”

Jokilaakson sairaala

Jämsän Jokilaakson sairaala tuottaa myös erikoissairaanhoidon palveluita. Sairaalan toiminnasta vastaa Jokilaakson Terveys oy, joka on Pihlajalinna-konsernin, Jämsän kaupungin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhteisyhtiö.

”Se on julkinen sairaala, jonne ohjautuu valinnanvapauden perusteella asiakkaita myös muualta Suomesta. Kaikkia jämsäläisiä ei tarvitse joka asiassa lähettää Taysiin, koska heidät pystytään hoitamaan omassa sairaalassa. Se on tuonut myös säästöä.”

Kuhmoinen mukana

Hellstenin mielestä on tärkeää, että hyvinvointialueella on riittävästi julkisen sektorin toimintaa erityisesti sosiaalipuolella ja viranomaistoiminnassa.

”Se ei silti tarkoita, että kaikkien palvelujen pitäisi olla julkisesti tuotettuja. Myös Jämsän Terveyden toiminnassa on paljon hyvää ja toimivaa, mikä kannattaa säilyttää. On hyvinvointialueen asia päättää yksityisten palveluiden käytöstä ja kilpailutuksista.”

Hellsten on mukana kehittämässä myös Kuhmoisten sotea. ”Kuhmoisten terveyskeskuksen työntekijät ovat Jämsän kaupungin palkkalistoilla, ja Kuhmoinen on saanut jotkut palveluistaan Jämsän Terveydeltä. Kuvio on monitahoinen. Nyt Jämsä katsoo kohti Keski-Suomea ja Kuhmoinen Pirkanmaan suuntaan.”

Tuija Ojala johtaa Punkalaitumen kuntaa, joka sijaitsee neljän maakunnan keskellä. Punkalaidun kuuluu nykyisin Pirkanmaan maakuntaan, mutta sillä on yhteistä rajaa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakuntien kanssa.

Punkalaidun Pirkanmaahan

Punkalaidun siirtyi Satakunnan maakunnasta Pirkanmaahan vuoden 2005 alussa, mutta kunta on tähän asti kuulunut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin.

Perusterveydenhuollon palvelut Punkalaidun on ostanut naapurikunnasta Sastamalasta Pirkanmaalta. Vaativaan erikoissairaanhoitoon Punkalaitumelta on menty joko Tampereelle Taysiin tai Turun yliopistolliseen keskussairaalaan Tyksiin. Punkalaitumelta on Tampereelle maanteitse 73 kilometriä ja Turkuun noin sata kilometriä.

”Jos asiakkailla on ollut pitkä hoitoketju Tyksissä, he ovat voineet mennä Turkuun. Asiakkaat ovat saaneet myös valita. Suurin osa palveluista ostetaan Pirkanmaalta. Tampere on se pääsuunta, mihin asiakkaat ohjataan”, kertoo Punkalaitumen kunnanjohtaja Tuija Ojala.

Ojalan mukaan Pirkanmaan hyvinvointialueen perustaminen ei alkuvaiheessa näy punkalaitumelaisten elämässä millään tavalla, vaan soten palvelurakenne pysynee samankaltaisena vielä pitkään.