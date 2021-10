Kaupunkilaisten 20 vuotta toivoma koirapuisto toteutuu viimein Kangasalla – tällainen siitä tulee

Kangasalan ensimmäisellä koirapuistolla on myös nimi. Rekkula-valikoitui puiston nimeksi kaupunkilaisten ehdotusten perusteella.

Koirapuistoa on toivottu Kangasalle ainakin kaksi vuosikymmentä. Nyt koirien ja heidän omistajiensa toive on viimein toteutumassa, kun koirapuisto avautuu arviolta marraskuun lopussa.

Aamulehti

Kangasalle valmistuu marraskuun loppuun mennessä koirapuisto, jota on toivottu kaupunkilaisten suunnalta ainakin 20 vuotta.

Koirapuiston rakentaminen aloitettiin Vatialaan syyskuun puolessa välissä ja valmista on todennäköisesti marraskuun loppuun mennessä.

Koirapuiston rakentamiseen varattu määräraha on 100 000 euroa.

Kangasalan kaupunginpuutarhuri Jari Järvinen sanoo, että hanke, joka on ollut kaupungissa pinnalla pitkään ja vähintään kerran vuodessa se on noussut laajempaan keskusteluun.

Viime vuonna hanke lopulta nytkähti eteenpäin paikallisten aktiivien siivittämänä.

”Teimme viime vuonna kartoitusta useammassa kohteessa, joista Vatialassa sijaitseva paikka lopulta valikoitui sijoituspaikaksi”, Järvinen kertoo.

Järvinen sanoo, että paikka ei ole täydellinen, mutta se se täyttää monilta osin koirien ja koiraihmisten tarpeet samalla, kun se sijaitsee alueella, josta häiriötä aiheutuu mahdollisimman vähän muille.

Koirapuisto jaetaan kahtia

Koirapuisto sijoittuu Vällinpuiston alueelle, Horsmakujan päätyyn.

Koirapuisto on kooltaan 2 850 neliömetriä ja se on jaettu kahteen osaan siten, että pienille ja isoille koirille on omat alueensa. Pienten koirien puoli on pienempi, noin 1 000 neliömetriä.

Järvinen kertoo, että koirapuistossa on reilusti puustoa ja maapohja on metsäinen. Molempiin puiston osiin lisätään myös isompia kiviä ja puupöllejä, jotka toimivat virikkeinä koirille.

Koirapuisto on valaistu ja siellä penkit istumista varten. Myös esimerkiksi roskakorit löytyvät koirapuistoista. Puiston edustalle on rakennettu pysäköintitilaa noin kymmenelle autolle.