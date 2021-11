Selvitimme, minkä ikäistä väestöä Pirkanmaan kunnissa asuu vuonna 2040 ja millaiset ovat kuntien tulevaisuudennäkymät, jos kehitys jatkuu nykyisen kaltaisena. Vierailimme Kihniössä, jossa asukkaiden keski-ikä voi olla lähes 60 vuotta vuonna 2040. "Yritämme löytää kasvun mahdollisuudet.”

Tilaajille

Tuomas ja Johanna Järventausta (takana vas.) sekä Kari ja Jenni Laine palasivat opiskeluvuosien jälkeen Kihniöön perustamaan perheen. Kihniö on Pirkanmaan vanhimpia kuntia, jossa syntyi viime vuonna vain yhdeksän lasta. Viljami, Eeli ja Elvi Järventausta sekä Ainu ja Veetu Laine ovat asuneet Kihniössä koko elämänsä.

Aamulehti, Kihniö

Jenni, 40, ja Kari Laine, 43, perustivat parikymppisinä perheen Kihniöön. Se on nyt asukkaiden keski-iällä mitattuna Pirkanmaan toiseksi iäkkäin kunta, jossa syntyi viime vuonna yhdeksän lasta. ”Täällä on kaikki, mitä tarvitsemme. Jos jotakin muuta tarvitsee, kaupunkiin pääsee nopeasti, ja lapsia on helppo kasvattaa, kun täällä vallitsee koko kylä kasvattaa -henki”, Jenni Laine sanoo.