Ylöjärveläisyrityksen tavarakonttiin murtauduttu kuukauden sisällä jo kolmesti, nyt yrityksellä tuli mitta täyteen: ”Kun tällainen mentaliteetti pääsee valloilleen, on tilannetta vaikeampaa korjata”

Ylöjärveläisyritys Block Solutions on joutunut toistuvan ilkivallan kohteeksi syksyn aikana. Yrityksen hallituksen puheenjohtaja Markus Silfverberg kertoo, että yritys aikoo nyt ryhtyä järeämpiin keinoihin.

Ylöjärveläisyrityksen omistamalla tontilla sijaitsevaan merikonttiin on murtauduttu kuukauden sisällä jo kolme kertaa. Poliisi kävi paikalla noin kaksi viikkoa sitten, kun konttiin oli murtauduttu toistamiseen.

Aamulehti

Ilkivalta on lisääntynyt Ylöjärvellä syksyn aikana merkittävästi. Ilkivaltaa ovat kokeneet kaupungin alueella esimerkiksi bussipysäkit ja leikkipuistot.

Kaupungin kohteiden lisäksi ilkivallasta on nyt kertonut myös paikallinen rakennusmoduuleja valmistava Block Solutions.

Yrityksen hallituksen puheenjohtaja Markus Silfverberg kertoo, että Siltatien teollisuusalueella sijaitsevalla tontilla olevaan merikonttiin on murtauduttu kuukauden sisällä jo kolme kertaa, edellisen kerran viime viikonlopun aikana.

Silfverberg kertoo, että ensimmäisen kerran jälkeen yritys ei vielä tehnyt asiasta ilmoitusta, mutta noin kaksi viikkoa sitten, kun konttiin murtauduttiin jo toistamiseen, yritys jätti asiasta rikosilmoituksen ja poliisi myös kävi paikalla.

Sisä-Suomen poliisi vahvistaa, että asiasta on tehty rikosilmoitus.

”Aiomme myös jättää rikosilmoituksen tästä viimeisimmästä murrosta, joka on todennäköisesti tapahtunut lauantain ja sunnuntain välisenä yönä”, Silferberg sanoo.

Mitta tuli täyteen

Silfverberg sanoo, että jäljistä huomaa, että asialla ovat olleet todennäköisesti nuoret. Tästä kertovat hänen mukaansa pienet konnuudet, kuten piirrokset ja muut töhryt kontin seinässä.

”Vaikka mitään ei ole varastettu, on todella harmillista, kun lukot ja ovet menevät kerta toisensa jälkeen rikki ja paikkoja sotketaan. Ilkivalta on osoitus siitä, että nuorilla on tekemisen puutetta.”

Itsekin Ylöjärvellä asuva Silfverberg sanoo, etteivät kaupungin ja poliisin toimet ole riittäviä ilkivallan taltuttamiseksi. Hän kertoo kuitenkin ymmärtävänsä tilanteen, sillä resursseja ei ole.

Silfverberg kuitenkin muistuttaa, että tilanne voi pahimmassa tapauksessa mennä vielä huonommaksi.

”Kun tällainen mentaliteetti pääsee valloilleen, että toisten omaisuutta voidaan rikkoa ja sotkea, on tilannetta vaikeampaa korjata.”

Silfverberg kertoo, että yritys on päättänyt ratkaista asian omalla tavallaan.

”Koska näin ei voi enää jatkua, asennamme alueelle riistakamerat, jotta saamme tihutöitä tekevät jatkossa vastuuseen teoistaan ja nimet tietoon poliisille.”

Markus Silferberg arvioi, että lukko on rikottu rälläkkää apuna käyttäen.

Markus Silferberg sanoo, että vaikka mitään ei ole varastettu paikalta, paikkojen rikkominen ja sotkeminen on aiheuttanut harmia.