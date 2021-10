Viemäriverkkoon vuoti öljyä Sastamalassa – ”Vahinkojen hintalappu voi nousta satoihin tuhansiin euroihin”

Viemäriverkkoon on vuotanut öljyä Sastamalan Antinahteen kylässä torstai-iltana. Vuodon takia suljettiin kaksi viemärivedenpumppaamoa. Öljyn leviäminen on nyt pystytty rajaamaan, mutta puhdistustyöt jatkuvat aamulla.

Aamulehti

Torstai-iltana Pirkanmaan tilannekeskukseen tuli hälytys öljyonnettomuudesta. Sastamalan Antinahteen viemäriverkkoon oli vuotanut öljyä. Kaksi viemärivedenpumppaamoa suljettiin, jottei öljy pääsisi leviämään Kokemäenjokeen.

”Ei tällaisiin toimenpiteisiin ryhdyttäisi, ellei kyseessä olisi reilu määrä öljyä. Kyllä sitä täytyy olla vähintään kymmeniä ellei satoja litroja, toteaa päivystävä palomestari Tomi-Pekka Olkkonen.

Sastamalassa paikalla oli pari yksikköä ja toinen päivystävistä kenttämestareista, jotka yhteistyössä Sastamalan veden kanssa pystyivät myöhään torstai-iltana paikallistamaan vuodon alkulähteen.

”Vuoto on nyt paikallistettu, mutta syyn selvittäminen jatkuu. Nyt öljyn leviäminen edelleen on pystytty ehkäisemään, Olkkonen kertoo.

Vuodon puhdistustoimia ja tilanteen selvittämistä jatketaan aamulla.

Mitä? Mitä öljylämmityksessä on syytä huomioida? Ensisijainen toimenpide on öljysäiliöiden tarkastus. Määräaikaistarkastuksesta kannattaa pitää huolta, on kyseessä sisäsäiliö tai ulkoinen maanalainen säiliö. Kustannukset voivat olla putkiston puhdistus- ja saneeraustoimien myötä jopa useita kymmeniä tuhansia euroja. Pahimmillaan on öljysäiliövuodon takia on jouduttu purkamaan ja rakentamaan kokonaisia kiinteistöjä, jolloin vahingot ovat nousseet satoihin tuhansiin euroihin. Lähde: Palomestari Tomi-Pekka Olkkonen

Epäilys alkuperästä

Tilannekeskuksen päivystävä palomestari Olkkonen piti jo ennen vuodon lähteen selviämistä todennäköisenä, että öljyvuoto on peräisin jostain öljylämmitteisestä talosta.

”Ei viemäriverkostossa oikein muuten ole tuommoisia öljymääriä, jotka aiheuttavat näin paljon toimenpiteitä.”

Vaikka öljylämmitys on koko ajan harvinaisempaa, öljyntorjunnan tehtävät eivät ole vähentyneet. Päinvastoin. Kiinteistöihin liittyviä tehtäviä, joissa öljysäiliö on mennyt epäkuntoon, tulee vastaan useampia kuukaudessa.

Olkkosen mukaan ongelmana on se, etteivät ihmiset välttämättä tiedosta sitä, missä kunnossa kiinteistön öljysäiliöt ovat. Kiinteistön omistajat ovat saattaneet vaihtua eivätkä uudet omistajat tiedä, että lämmitysjärjestelmää on vaihdettu ja vanha öljysäiliö on jätetty maahan. Ja riskit kasvavat sitä mukaa kun kiinteistöjen ikä kasvaa.

Hintalappu voi nousta

Sastamalassa pyrittiin viemärivedenpumppaamojen sulkemisella estämään öljyn leviäminen edelleen.

”Sastamalan vesi on kartoittanut öljyn leviämisen heidän verkostossaan. Sen mukaisesti he ovat sulkeneet pumppaamoita.”

Suurimpana riskinä oli, että öljy pääsisi leviämään Kokemänjokeen. Mikäli näin olisi päässyt käymään, vaikutukset olisivat olleet suuria ja ulottuisivat kilometrien säteelle.

Vaikka vuodon leviäminen on nyt pystytty rajaamaan, Olkkonen arvioi, että euroissa mitattuna öljyvuodon kustannukset voivat edelleen nousta suuriksi.

”Pahimmillaan öljysäiliövuodon takia on jouduttu purkamaan ja rakentamaan kokonaisia kiinteistöjä, jolloin vahingot ovat nousseet satoihin tuhansiin euroihin.”