Pakettiauto paloi ilmiliekeissä tiellä Ruovedellä – Ruhalan ja Vilppulan välisen tien toinen kaista on saatu auki

Pelastuslaitos on saanut palon hallintaan ja poistuu paikalta jonkin ajan kuluttua.

Aamulehti

Tie 344 Ruovedellä on suljettu liikenteeltä, koska tiellä on palava ajoneuvo, Tampereen tieliikennekeskus tiedottaa. Tarkempi paikka on 2,5 kilometriä Väärinmajasta Ylä-Väärin suuntaan.

Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen liikennevälinepalosta kello 15.40.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskuksen päivystävä palomestari Jari Hiltunen kertoi Aamulehdelle noin kello 16.25, että Väärinmajantiellä on palanut pakettiauto ilmiliekeissä, ja polttoainetta on valunut asvaltille. Pelastuslaitos on saanut palon hallintaan ja poistuu paikalta jonkin ajan kuluttua.

Palomestarin mukaan tiedossa ei ole henkilövahinkoja.

Hiltusen arvion mukaan tie saadaan kokonaan auki joidenkin kymmenien minuuttien päästä. Tieliikennekeskus tiedotti pian, että toinen ajokaistoista on suljettu liikenteeltä, eli palopaikan ohi pääsee toista kaistaa pitkin.

Hinausauto hakee palaneen ajoneuvon myöhemmin pois, mutta sen takia ei todennäköisesti jouduta sulkemaan tietä uudelleen.

Uutinen päivittyy.