Erikoinen tapaus Tampereen Härmälänrannassa: Rantareitin valopylväiden sähkökaapelit vohkittu jo kahdesti – ”Ei sillä kukaan tiliä ole tehnyt”

Härmälänrannassa on menossa mittavia rakennustöitä, joiden ajan tällä Rantareitin osuudella on väliaikainen valaistus. Sähkökaapeli kulkee keltaisessa muoviputkessa.

Tampereen Härmälänrannassa Pyhäjärveä kiertävän Rantareitin valaisinpylväiden sähkökaapeleita on lähtenyt varkaiden matkaan jo kahdesti kuluvan syksyn aikana. Suositun reitin valaistus on siksi välillä ollut pimeänä, mutta kaupunki on nyt jo kolmannen kerran käynyt asentamassa uudet sähkökaapelit ja valot palavat taas. Tapauksesta kertoi ensimmäisenä Pirkkalainen.

”Siellä on pariin kertaan käyty ja varastettu kaapelia. Ensimmäisellä kerralla vain parin pylvään väliltä, mutta toisella kerralla melkein kilometrin matkalta. Varkaat ovat yön pimeinä tunteina saaneet telmiä rauhassa”, kertoo tiimipäällikkö Tomi Keskinen Tampereen Verasta.

Kyse on Rantareitin osuudesta, joka lähtee Tampereen Härmälästä Viimakadun länsipäästä ja päättyy Pirkkalan puolella Pereentiehen. Alueella on menossa mittavia rakennustöitä, joten kyse on väliaikaisesta valaistuksesta. Jännitteinen sähkökaapeli on siksi tilapäisesti kulkenut keltaisessa muoviputkessa maan pinnalla, työmaa-aitojen sisäpuolella.

Arvoton saalis

”Kaapeli on todennäköisesti katkaistu leikkureilla, joissa on kumiset kädensijat. Muuten katkoja saisi kunnon sähköiskun. Ensimmäisellä katkaisuhetkellä sulakkeet ovat palaneet, mutta sen jälkeen varkaat ovat voineet puuhailla rauhassa. Koko kaapeli oli pyyhkäisty putken sisältä pois. ”

Erikoiseksi varkauden tekee se, että käytetylle alumiinikaapelille on vaikea kuvitella markkinoita.

”Ei sillä kukaan tiliä ole tehnyt. En usko, että edes romuliikkeet maksavat roskakaapelista mitään, vaan pikemminkin pyytävät rahaa, jos sen aikoo sinne viedä. Ei se oikein käy kotipihan jouluvaloihinkaan.”

Kaapelin uusiminen maksaa Keskisen mukaan tuhansia euroja. Korjauskustannukset ovat huomattavasti suuremmat kuin varkaiden saama saalis.