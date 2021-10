Mänttä-Vilppulan Göstä-museoon pääsee pian aiempaa kätevämmin veneellä – Sai luvan 30-metrisen laiturin rakentamiselle

Mänttä-Vilppulassa Gösta Serlachiuksen taidesäätiö on saanut aluehallintovirastolta luvan laiturin rakentamiselle ja vesistöruoppaukselle. Hankkeen tarkoituksena on monipuolistaa Gösta-museon alueen kulttuuri- ja virkistystoimintaa.

Havainnekuva Serlachius-museoiden taidesaunasta Melasjärven suunnasta. Saunan on suunnitellut taidemuseo Göstan paviljongin arkkitehtikolmikko Hector Mendoza, Mara Partida ja Boris Bezan.

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö on saanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallinto­virastolta (avi) luvan vesistön ruoppaukseen ja täyttöön sekä laiturin rakentamiseen Gösta-museon rantaan. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Avi myönsi 1. lokakuuta luvan, jonka mukaan taidesäätiö saa ruopata vesialuetta enintään 2 800 kuutiometriltä. Luvan mukaan ranta-aluetta saa kaivaa, muokata ja täyttää enintään 1 800 kuutiometriä.

Täyttö tehdään pääasiassa hiekalla sekä pieneltä osin karkeammalla materiaalilla.

30 metriä pitkä laituri

Säätiö sai avilta luvan myös laiturin rakentamiselle rantasaunan yhteyteen sekä sille pysyvän käyttöoikeuden Mänttä-Vilppulan kaupungin omistamasta yhteisestä vesialueesta.

Laituri mahdollistaa rantasaunan täysmittaisen käyttämisen sekä helpottaa pienveneellä museon alueelle saapumista.

Laituri on suunnitelman mukaan rannan puoleiselta osaltaan paalujen päälle rakennettu kiinteä rakennelma ja loppuosaltaan kelluva ponttonilaituri. Laituri ulottuu noin 30 metrin päähän rantaviivasta ja on 1,6 metriä leveä. Laiturin päässä on 3,9 metriä leveä oleskeluosa.

Nyt luvan saaneen hankkeen tarkoituksena on monipuolistaa Gösta-museon alueen kulttuuri- ja virkistystoimintaa.

Hankkeessa rantaviivan kohtaa ei olennaisesti muuteta, mutta pohjan pehmeät sedimentit ruopataan paikallisesti ja tehdään pohjaan laiturin perustamisen ja uimisen vaatimat työt.

Vähän haittaa

Avin luvan mukaan ruoppaus on tehtävä virkistyskauden ulkopuolella ja ruoppausmassat saadaan käyttää Riihikankaantien ja Orivedentien risteyksessä sijaitsevan Nälkämäen kalliolouhosalueen maisemointitarkoitukseen, tai sijoittaa asianmukaiseen paikkaan kiinteistön omistajan suostumuksella.

Rakennustyöt on tehtävä lintujen pesimäkauden ja virkistyskäyttöajan ulkopuolella siten, että vesialueelle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä.

Töiden päätyttyä rakennustöiden jäljet on siistittävä ja rakennuspaikka on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.

Ruoppaukseen ja täyttöön sekä laiturin rakentamiseen on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa ja se on toteutettava kuuden vuoden kuluessa päätöksestä.