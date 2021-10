Vesilahti suunnittelee yli 40 omakotitontin kaavaa Pyhäjärven tuntumaan – Näin Metsämantereen alue voi muuttua

Vesilahti suunnittelee uusia omakotitontteja ja yritysaluetta Metsämantereen alueelle. Kunnanjohtaja Tuomas Hirvosen mukaan kaikki vapaana olevat omakotitontit myydään tai varataan tällä hetkellä heti.

Pyhäjärven tuntumaan 31 hehtaarin alueelle Vesilahden Metsämantereessa on valmistunut asemakaava, joka tulee kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi lähiaikoina.

Kaavalla osoitetaan tontit noin 40:lle omakotitalolle ja kymmenelle yritykselle. Metsämantereen asemakaava tukee Vesilahden kunnanjohtajan Tuomas Hirvosen mukaan kunnan kasvua ja kehitystä.

”Tällä hetkellä kaikki vapaana olevat omakotitontit joko myydään tai varataan heti, ja kuulemma yksityisellä puolella on samanlainen vire valmiiden talojen puolella”.

Kunnassa on Hirvosen mukaan käynnissä positiivinen kasvu, sillä väestönkasvu on yhden prosentin luokkaa ja kunta on kasvullaan Tampereen kehyskuntien kolmen kärjessä.

”Vastataan asiakkaiden tarpeisiin”

Lisäksi alue vastaa asiakastarpeisiin, joissa yhdistyy asiakaspalautteen mukainen kaavoitus tonttien koon ja sijainnin puolesta. ”Nyt on aidosti jo ennalta kuunneltu asiakasta ja tehty sitä, mitä halutaan”.

Alueelta on Hirvosen mukaan hyvät yhteydet niin Vesilahden kuin Tampereen kaupunkiseudun palveluihin. Hyvän sijainnin lisäksi alueelta löytyy tilaa rauhoittua luonnon äärellä.

Datakeskuskin ollut suunnitelmissa

Metsämantereen uudelle yritysalueelle kunta oli aiemmin havittelemassa jopa kansainvälistä datakeskusta, jonka hukkalämpö voitaisiin hyödyntää kiinteistöjen lämmityksessä.

Kunnanjohtaja Tuomas Hirvosen mukaan tunnusteluja on tehty, mutta mitään uutta kerrottavaa siitä hankkeesta ei tällä hetkellä ole.

Kirkonkylän yleiskaavan tarkastelu on käynnistymässä Hirvosen mukaan joko tänä tai ensi vuonna.