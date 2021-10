Tältä näyttää ilmavoimien massiivinen sotaharjoitus tarkoin valvotulla alueella Pirkkalassa – näin kielletylle alueelle eksyneiden kanssa toimitaan

Ilmavoimien pääsotaharjoitus Ruska 21 jatkuu Pirkkalassa yötä päivää lauantaihin asti. Aamulehti pääsi seuraamaan, miten Hornetit valmistellaan taisteluun ja kuinka tunkeutujiin suhtaudutaan. Sotilasaluetta valvotaan tarkasti, sillä vihollisen soluttautujat saattavat tulla harjoitusalueelle myös siviilivaatteissa.

Tilaajille

Ilmavoimien Ruska 21 -harjoitus on käynnissä Satakunnan lennoston Pirkkalan tukikohdassa. Hornetiin tulevan 160 kilon painoisen tutkaohjuksen kantamiseen tarvitaan viisi henkilöä.

Aamulehti

Kansainvälinen tilanne on kiristynyt. Alamaa ja Ylämaa ovat ajautumassa sotilaalliseen konfliktiin. Viimeisten päivien aikana Ylämaa on loukannut Alamaan ilmatilaa ja lähettänyt soluttautujia Alamaan alueille. Sotilaallinen kriisi on eskaloitumassa, ja arvion mukaan seuraavan vuorokauden aikana käynnistyvät iskut ja ilmahyökkäykset Alamaan tukikohtia vastaan.