Vajoava rivitalo muuttui asuinkelvottomaksi Pälkäneellä – Pirkanmaan käräjäoikeus hylkäsi asukkaiden vaatimukset korvauksista

Oikeuden mielestä vaatimukset olivat vanhentuneita eikä Pälkäneen kunnan katsottu syyllistyneen myöskään ympäristövahingon aiheuttamiseen. Maksettavat oikeudenkäyntikulut puolitettiin noin 22 000 euroon.

As oy Onkkaalanrivin rivitalo Takojanpolku 13:ssa Pälkäneellä kuvattuna huhtikuussa 2021.

Aamulehti

Vajoavan rivitalon takia Pälkäneen kunnan Pirkanmaan käräjäoikeuteen haastanut as oy Onkkalanrivi on hävinnyt vaatimuksineen oikeudessa.

Oikeuden mielestä neljän asunnon rivitaloyhtiön vahingonkorvausvaatimukset ovat vanhentuneita eikä näyttöä myöskään kunnan aiheuttamasta ympäristövahingosta ollut.

Asianosaisten aseman ja asian merkitys huomioon ottaen käräjäoikeus on katsonut, että vastaajien maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrää on kohtuullistettava puoleen, jolloin korvattavaksi määräksi jää 21 976 euroa.

Kantajan väittämät vahinkoon johtaneet teot on tehty vuonna 1987 tai aiemmin. Tämän vuoksi kantajan saamiset ovat oikeuden mukaan vanhentuneet.

Vanhentumislain mukainen kolmen vuoden mittainen siirtymäaika päättyi vuoden 2006 lopussa, joten kunta ei ole vastuussa ympäristövahingoista.

Vanhentumislain mukaan velka (myös vahingonkorvaussaatava) vanhenee kolmen vuoden kuluttua siitä, kun vahingonkärsijä on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää vahingosta ja siitä vastuussa olevasta.

Vanhentuminen kuitenkin estyy, jos vanheneminen katkaistaan niin sanotulla katkaisuilmoituksella ennen vanhentumisajan päättymistä.

Käräjäoikeus on katsonut asiassa näytetyksi, että kantaja on tehnyt ensimmäisen katkaisuilmoituksen ajoissa.

Katkaisuilmoituksesta alkaa kulua uusi, kolmen vuoden pituinen vanhentumisaika, jonka päättymisaika tässä tapauksessa on ollut 14.5.2015.

Korvaussaatava ehti vanhentua

”Tämän vuoksi kantajan 8.12.2015 tekemä katkaisuilmoitus on tehty liian myöhään ja vahingonkorvaussaatava on vanhentunut, joten kantaja ei ole enää oikeutettu esittämään vastaajaa kohtaan vaatimuksia”, päätöksessä mainitaan.

Toissijainen kymmenen vuoden vanhentumisaika ei kuitenkaan vanhentumislain mukaan koske ympäristövahinkoja.

Ympäristölaki voimaan 1995 – kunnalla ei toimintaa tontilla

Ympäristövahinkolakia voidaan puolestaan soveltaa vain sellaiseen vahinkoon, joka on syntynyt ympäristölain voimassa ollessa eli kesäkuun 1995 jälkeen harjoitetun toiminnan seurauksena.

”Siltä osin kuin kantaja on väittänyt, että kunta on aiheuttanut ympäristövahingon, vaatimus on hylätty, koska käräjäoikeus ei ole katsonut näytetyn, että kunta olisi harjoittanut kiinteistöllä toimintaa 1.6.1995 tai sen jälkeen”, päätöksessä todetaan.

Pälkäneen vajoavan rivitalon asunnoistaan muuttamaan joutuneet Sakari Jauhiainen (oik.) ja Kalle Nikkilä tutkivat tapahtuneita vahinkoja 15. marraskuuta 2019.

Kunnan olisi pitänyt teettää pohjatutkimus

Käräjäoikeus on katsonut asiassa myös jääneen näyttämättä, että vastaajana oleva kunta olisi menetellyt huolimattomasti kiinteistön vaihtokaupan yhteydessä.

”Sitä vastoin käräjäoikeus on katsonut, että kunta ei ole täyttänyt asianmukaisesti valvontavelvollisuuttaan, kun se ei ole rakennuslupaharkinnan yhteydessä vaatinut pohjatutkimusta.”

Rakennuttaja on kuitenkin toimittanut pohjatutkimuksen, joka on ollut sen aikaisten säännösten mukainen ja tehty ajankohtana yleisesti hyväksyttävällä menettelytavalla.

Näin kunta on saanut päätöksen mukaan sellaisen tutkimuksen, jollainen sen olisi pitänytkin vaatia.

Tämän vuoksi tilanne on korjautunut kunnan kannalta niin, että sen menettely kaavoitus- ja rakennuslupaprosessissa ei ole ollut syy-yhteydessä aiheutuneeseen vahinkoon.

Kiista vajoavasta rivitalosta on jatkunut Pälkäneellä vuodesta 2013, jolloin rivitaloyhtiön ensimmäinen asunto asetettiin käyttökieltoon vajoamisen takia.

Asukkaiden mielestä kunta oli korvausvelvollinen, koska se oli myynyt rivitalotontin aiemmin jätemaiden kaatopaikkana käytetyn ja myöhemmin täytetyn soramontun päältä.

