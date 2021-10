Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Taysin Acuta on pahasti ruuhkautunut, ja sillä voi pian olla kohtalokkaita seurauksia – Ylilääkäri pelkää jo influenssakautta: ”En tiedä, miten siitä selvitään”

Päivystys Acuta on ollut jo alkukesästä lähtien päivittäin pahasti ruuhkautunut. Ylilääkäri Mikko Franssilan mukaan kiire lisää virheitä ja jopa kuolleisuutta. Acutasta on tullut muiden kiirevastaanottojen ja päivystyksen varaventtiili. Nyt ongelmiin etsitään ratkaisuja. Yksi potilastapaus on Franssilan mielestä kuvaava esimerkki: ”Mieti, miten älytöntä.”

Päivystys Acutan ylilääkäri Mikko Franssila oli yövuorossa lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna, kun koronarajoitukset lievittyivät ja kertoo öiden olleen selvästi aiempaa kiireisempiä myöhempään yöhön. ”Oli kaikenlaista, isompaa ja pienempää tapaturmaa ja alkoholilla osuutta moneen niistä. Osallistuin kahden yön aikana yli 50 potilaan hoitoon.”