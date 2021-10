Työterveysyhtiö Pirte jaetaan kahtia – Jatkossa toinen osa hoitaa omistajien ja toinen muiden asiakasyritysten työterveyshuollon

Tullinkulman työterveyden eli Pirten kahtiajaon syynä on hankintalaki.

Yksi Pirten toimipisteistä sijaitsee Kangasalla Kirkkojärventiellä. Pirkanmaalla toimipisteitä on kaikkiaan kahdeksan.

Aamulehti

Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistama Tullinkulman työterveys oy aiotaan jakaa kahtia. Työterveyspalveluja tuottava yritys tunnetaan paremmin nimellä Pirte.

Jaon jälkeen in house -puolelle jää omistajien työterveyspalvelut ja out house -puoli toimii markkinoilla. Tulevista nimistä ei ole vielä päätetty. ”Pirte on niin hyvä nimi, että se säilynee jossain muodossa,” sanoo Tullinkulman työterveyden toimitusjohtaja Tiina Surakka.

Pirten jakaminen kahtia johtuu hankintalaista. Vuoden 2022 alusta lähtien julkisomisteisen terveydenhuollon markkinaehtoisen toiminnan osuus voi olla enintään 5 prosenttia liikevaihdosta tai enintään 500 000 euroa vuodessa.

Pirtellä ulosmyynnin osuus on noin 10 prosenttia. Työterveysasiakkaina on noin 1 800 pientä ja keskisuurta yritystä. Henkilöasiakkaita pienimmistä yrityksistä tulee noin 7 000.

Suurimmat asiakkaat ovat omistajat eli Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Yrityksellä on henkilöasiakkaita kaikkiaan lähes 40 000.

Mikä? Tullinkulman työterveys oy Syntyi vuonna 2015, kun omistajiksi tulivat Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Toimintaa harjoitetaan aputoiminimellä Pirte. Tampereen kaupunki omistaa noin 75 prosenttia ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri noin 25 prosenttia. Asiakkaana lähes 1 900 yritystä ja henkilöasiakkaita lähes 40 000. Liikevaihto: noin 23,1 miljoonaa ja tilikauden tulos 569 000 euroa vuonna 2020. Henkilöstön määrä noin 250. Kahdeksan toimipistettä: kolme Tampereella ja lisäksi Kangasala, Sastamala, Nokia, Orivesi ja Valkeakoski.

Toimipisteet säilyvät

Tavoitteena on Surakan mukaan, että asiakkaat eivät huomaa muutosta ollenkaan. Nykyiset kahdeksan toimipistettä säilyvät.

Tavoitteena on, että uudistus on voimassa 1.1.2022 tai viimeistään alkuvuonna 2022.

”Hyvää jakautumisessa on, että se selkeyttää entisestään toimintaa”, sanoo Surakka.

Pirte on kouluttanut työterveyslääkäreitä yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Sitä on tarkoitus jatkaa. ”Pitkäaikainen yhteistyö yliopiston kanssa työterveyslääkäreitä kouluttavana yhtiönä jatkuu varmasti ja erityisesti emoyhtiön kautta”, Surakka sanoo.

Lakien yhteisvaikutus mietityttää

Hankintalain ja työterveyshuoltolain yhteisvaikutukset pohdituttavat Surakkaa.

Työterveyshuoltolain piiriin kuuluu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, ja hankintalain alla on työterveyden tuottama sairaanhoito. Monet yritykset hankkivat ne samasta paikasta yhden luukun periaatteella. ”Mikään yritys ei hanki ennaltaehkäisevää toimintaa ja sairaanhoitoa eri paikoista.”

Mietityttävä asia on myös työterveyspalveluiden tulevaisuus sote-uudistuksessa.

Sote-uudistuksen yhteydessä työterveyshuollosta ei olla lakitasolla säätämässä osana yleistä kansanterveystyötä. Hyvinvointialueella on vastuu terveyspalvelujen yhteensovittamisesta. Jatkossakin työkyvyn tukeminen on työterveyshuollon ydinosaamista.

”On tärkeää saada Pirten jako kahteen yhtiöön tehtyä ja toiminta vauhtiin ennen vuotta 2023”, sanoo Surakka.

Lue lisää: Tampere aikoo myydä työterveyspalveluja tuottavan yhtiönsä erikoisesta syystä – Sillä on liikaa yksityisiä asiakkaita