Pirkanmaa

Katso, kuinka moni kunnanhallituksen jäsen on kotikuntasi palkkalistoilla ja miten se voi vaikuttaa – ”Muutoksia on tosi vaikea viedä läpi”

Aamulehti selvitti, kuinka moni kunnan- tai kaupunginhallituksen jäsen on töissä omassa kunnassaan Pirkanmaalla. Erityisen paljon hallituksissa on opettajia ja kasvattajia. Kunnan työntekijällä voi olla päätöksentekoa hyödyttävää sisäkehän tietoa, mutta riskinä on, että hän ajaa kunnanhallituksessa oman ammattiryhmänsä etua. ”Esimerkiksi koulujen lakkautukset ovat haasteellisia, jos opettajilla on päätöksenteossa vahva edustus.”

Ylöjärven kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Katja Luojus (kok.) sanoo, että vaikka kuntapäättäjä jääväisikin itsensä päätöksenteosta, monet lobbaavat asiaansa kulisseissa, saunanlauteilla ja lenkkipolulla. ”Tätä eivät tee vain kunnan työntekijät, vaan lobbari voi olla kuka tahansa, joka kokee asiansa tärkeäksi. Mutta voi kysyä, onko aina kyse oman edun vai yhteisen hyvän tavoittelusta.” Aamulehti kuvasi Luojuksen Ylöjärven kaupungintalon edustalla 30. syyskuuta 2021.

Aamulehti Onko kunnalle ja kuntalaisille haittaa vai hyötyä siitä, kun kunnan oma työntekijä on kunnanhallituksen jäsen ja näin käyttää kunnan nimissä päätösvaltaa? Esimerkiksi Ylöjärven kaupunginhallituksen 11 jäsenestä neljä on kaupungin omia työntekijöitä.