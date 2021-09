Miten poliisin yt-neuvottelut iskevät Pirkanmaalle? Poliisipäällikkö: ”Ei ole yhtään käsiparia liikaa”

Ensi vuoden määrärahakehyksiä ei ole vielä jaettu poliisilaitoskohtaisesti.

Aamulehti

Poliisihallitus kertoi maanantaina, että poliisi aloittaa yt-neuvottelut. Syynä neuvotteluihin on maanantaina julkaistu ensi vuoden talousarvioesitys, jossa poliisille myönnetään 30 miljoonaa euroa vähemmän rahaa kuin tänä vuonna käytetään. Ensi vuodelle on varattu poliisille esityksessä 807,9 miljoonaa euroa.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan budjettipäätöksen seurauksena poliisin henkilöstömäärä vähenee ensi vuonna 200–250 henkilötyövuotta. Hänen mukaansa myös poliisikoulutuksen aloituspaikkoja mitä todennäköisimmin vähennetään.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Timo Vuola kertoo, että ensi vuodelle ei ole jaettu laitoskohtaisesti edes alustavia määrärahakehyksiä. Siksi vaikutuksia on Vuolan mukaan vielä ennenaikaista arvioida.

”Kun saamme suunnittelumääräyksen Poliisihallituksesta, lähdemme käymään läpi omassa yt-menettelyssämme, millaisiin toimenpiteisiin meidän on ryhdyttävä.”

Vuolan mukaan suunnittelumääräys tulee jo lähipäivinä. Hänen mukaansa lomautuksia pyritään välttämään, ja mahdolliset henkilöstön vähennystarpeet pyritään toteuttamaan määräaikaisten virkasuhteiden päättämisellä ja luonnollisen poistuman kautta.

”Pyrimme mahdollisimman vähillä vaurioilla menemään niillä resursseilla, mitä meille annetaan.”

Lue lisää: Poliisin rikostutkinta on pahasti ruuhkautunut Pirkanmaalla, ja yhdellä tutkijalla voi olla jopa 90 juttua auki – ”Rikolliset jäävät rankaisematta”

Säästötarve kohdistuu henkilöstöön

Sisä-Suomessa poliisien määrä on henkilötyövuosina 822. Tämä on yli 10 prosenttia koko Suomen poliisien määrästä. Vuolan mukaan suurin osa poliisin kuluista on henkilöstökuluja, joten suurin säästötarve kohdistuu juuri henkilöstöön.

”Resurssit ovat nyt hyvin niukat. Varsinkin tutkinnassa on hyvinkin tiukka resurssi. Juttujen vaikeusaste on noussut, ei ole yhtään käsiparia liikaa.”

Vuolan mukaan mahdollisten henkilövähennysten tullessa eteen viimeisenä kosketaan kiireellisiin hälytystehtäviin.