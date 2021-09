Vain osa Pirkanmaan kansanedustajista allekirjoitti vetoomuksen Finnairille lentojen säilyttämiseksi, näin asiaa kommentoidaan – Kiuru: ”Faktat pöytään”

Finnair on kertonut suunnittelevansa Tampere-Pirkkalan ja Helsinki-Vantaan välisten lentoyhteyksiensä korvaamista bussikuljetuksilla. Vetoomuksen allekirjoittaneiden pirkanmaalaisten kansanedustajien mukaan lentoyhteydet on turvattava. Kuva on otettu Tampere-Pirkkalan lentoasemalta maanantaina 27. syyskuuta.