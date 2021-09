Nokian terveyskeskussairaalan Lempäälän yksikössä on todettu koronatartuntoja

Nokian kaupungin terveyskeskussairaala toimii uuden hyvinvointikeskuksen rakentamisen ajan kahdessa väistötilassa, joista toinen on Lempäälän terveyskeskuksen rakennuksessa.

Aamulehti

Nokian kaupungin terveyskeskussairaalan Lempäälän yksikössä on todettu yksittäisiä koronatartuntoja, Nokian kaupunki kertoo tiedotteessa.

Osaston potilaille ja henkilökunnalle on tehty koronavirustestit ja heidät testataan vielä uudelleen.

”Tarvittavat toimenpiteet potilaiden suojaamiseksi on suunniteltu yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin infektioyksikön kanssa ja tartuntatilanne on saatu ripeästi rajattua. Osastolle on asetettu vierailukielto eikä sinne toistaiseksi oteta uusia potilaita”, kertoo Nokian kaupungin tartuntatautilääkäri Raija Järvenpää.

Potilaiden omaisia tiedotetaan osaston tilanteesta. Omaiset voivat olla potilaisiin yhteydessä puhelimitse tai he voivat tiedustella potilaiden vointia ottamalla yhteyttä hoitohenkilökuntaan.

Nokian kaupungin terveyskeskussairaala toimii kahdessa väistötilassa, joista toinen on Lempäälän terveyskeskuksen rakennuksessa erillisissä tiloissa. Potilaspaikkoja Lempäälän yksikössä on noin 20.