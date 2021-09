Uusi raportti kokosi ensimmäistä kertaa ilmastonmuutoksen rajut vaikutukset Pirkanmaalla – Näin sopeutumistyötä on jo tehty: "Tämä ei ole vain tulevien sukupolvien ongelma”

Torstaina julkaistu Suomen ilmastopaneelin raportti korostaa, että lämpenemisen tuomiin muutoksiin on varauduttava kiireesti. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo nyt – kaikkialla Suomessa.

Aamulehti

Pirkanmaan kasvihuonekaasupäästöt ovat maan alhaisimpia. Tästä huolimatta myös Pirkanmaalla ilmasto on jo lämmennyt vuodesta 1991 lähes asteen. Ilmastopaneelin raportin mukaan jatkoa seuraa, sillä maakunnan keskilämpötila tulee vuosisadan puolivälissä olemaan noin 1,8–2,9 astetta korkeampi kuin nykyisin.

Lopullinen lämpeneminen riippuu siitä, miten kasvihuonekaasupäästöt kehittyvät maailmanlaajuisesti. Pirkanmaa ei ole muusta maailmasta erillinen saari.

”Tämä on yhteinen kysymys. Koronan myötä olemme saaneet esimakua siitä, miten Pirkanmaa on monin tavoin globaalisti kytköksissä ja tapahtumat maailman eri puolilla vaikuttavat tänne, Pirkanmaan liiton ilmastotyön projektipäällikkö Liisa Hyttinen sanoo.

Mikä? Suomen ilmastopaneelin raportti Taustalla ovat Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus. Ensimmäistä kertaa on koottu valtakunnallinen kokonaiskuva tilanteesta ja vaikutuksista maakunnissa. Sopeutuminen on nyt olennaisen tärkeää, sillä se auttaa minimoimaan ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia. Riskeihin on syytä varautua. Tämä pienentää äärimmäisten sääilmiöiden, kuten myrskyjen, helleaaltojen, metsäpalojen ja tulvien, sekä hyönteisvälitteisten tautien aiheuttamia kustannuksia. Lämpötilat tulevat nousemaan kaikkialla Suomessa, etenkin talvella. Pirkanmaalla rankkasateiden yleistyminen lisää hulevesitulvien riskiä. Vesistötulvien riski kasvaa lähinnä Kokemäenjoen vesistöalueella.

”Ei olla enää lapsenkengissä, mutta kirittämistä tarvitaan täälläkin”

Suomen Ilmastopaneelin raportti kokosi nyt ensimmäistä kertaa yhteen kokonaiskuvan sopeutumisen eteen Suomessa tehdystä työstä sekä ilmastonmuutoksen ajallisista ja paikallisista vaikutuksista Suomen maakunnissa ja merialueilla.

Raportin mukaan maakuntien ilmastosuunnitelmat ovat painottuneet ilmastonmuutokseen hillintään, ja sopeutuminen on toistaiseksi jäänyt vähemmälle huomiolle.

Ilmastomuutoksen vaikutukset näkyvät Suomessa jo nyt, mutta päästövähennysten vaikutukset näkyvät vasta vuosien päästä. Raportti kiirehtii sopeutumistoimia päästövähennysten rinnalla.

Pirkanmaalla sopeutumistyötä on tehty. Raportin sisältämää kirittämistä Hyttinen pitää silti tärkeänä.

Pirkanmaan liiton ilmastotyön projektipäällikkö Liisa Hyttinen pitää raporttia tärkeänä osoituksena alueellisten toimien merkityksestä ilmastonmuutoksen suhteen.

”Sanoisin, ettei enää olla lapsenkengissä, mutta kyllä täälläkin kirittämiseen on tarvetta. Ilmastonmuutoksen hillintään on saatu jo aika hyvin resursseja, mutta tämän raportin myötä niiden saaminen toivottavasti helpottuu myös sopeutumistyöhön.”

Käytännössä sopeutumistyö näkyy esimerkiksi kaavoituksessa, siinä kuinka välttää hulevesitulvat taajama-alueilla tai minimoida lisääntyvien viistosateiden haittavaikutus kuntien rakennuskantaan. Myös sosiaali- ja terveyspuolella ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan.

”Väestö vanhenee koko ajan ja helteiden lisääntyminen tulee näkymään siinä, kun vanhukset eivät pärjää kuumissa kodeissaan. Lisäresursseja tarvitaan."

Tulvat taajama-alueilla saattavat yleistyä

Ilmastonmuutoksen myötä talvet ovat lämpimämpiä ja vähälumisempia myös Pirkanmaalla mikä vastaavasti lisää sateita. Ilmastopaneeli arvioi vuotuisten sademäärien kasvavan alueella 5–7 prosenttia eli sademäärät ovat keskimäärin 630–750 millimetriä vuodessa.

Paneelin mukaan Pirkanmaalla ei ole merkittäviä tulva-alueita, mutta Kokemäenjoen vesistöalueella on varauduttava muutoksiin. Sastamalassa ja Vammalassa tulvien ajoitus siirtyy entistä enemmän keväästä syksyyn ja talveen. Hyydetulvat voivat lisätä Kokemäenjoen yläosan ja Vammalan tulvahaittoja ja ilmastopaneeli arvioi hyydetulvien riskin kasvavan. Vammalan alueella tulvariskialueella on asutusta ja siellä on riski ympäristön pilaantumiselle ja liikenneyhteyksien katkeamiselle.

Pirkanmaalla hulevesitulvien riski kasvaa rankkasateiden kasvaessa ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Se tarkoittaa esimerkiksi tulvia taajama-alueilla. Kaavoituksessa hulevesikysymys on Hyttisen mukaan jo esillä.

Hän korostaa alueellisen työn merkitystä ilmastonlämpenemisen hillitsemiseksi.

”Siinä jokainen tekee myös omaa tulevaisuuttaan.”