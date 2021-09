Ensimmäinen Hämeenkyrönväylän ylittävä silta otettiin käyttöön – Näin Pirkanmaan suurin tietyömaa edistyy

Ristamäentien silta on 84,5 metriä pitkä ja kolmanneksi suurin väylälle kaikkiaan rakennettavista 11:stä sillasta.

Hämeenkyrönväylän ylittävä Ristamäentien silta on 84,5 metriä pitkä.

Aamulehti

Valtatie 3:lle Hämeenkyrössä rakennettavan uuden Hämeenkyrönväylän ylittävä ensimmäinen silta, Ristamäentien silta avattiin liikenteelle keskiviikkona.

Hämeenkyrönväylä on Pirkanmaan tämän hetken suurin valtatieinvestointi, jonka kokonaiskustannukset ovat noin 67 miljoonaa euroa.

Rakentaminen alkoi kesällä 2020 ja liikenteelle uusi väylä valmistuu lokakuussa 2022. Koko kymmenen kilometrin mittainen, Hämeenkyrön keskustan ohittava hanke valmistuu kesällä 2023.

Hanketta on suunniteltu ja tavoiteltu 1950- ja 1960-luvuilta alkaen.

Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen (kesk.) avasi sillan ajoneuvoliikenteelle keskiviikkona iltapäivällä.

Uusi silta yhdistää Ristamäentien ja Valtakadun ja tulee olemaan Kyröskosken ja kirkonkylän tärkein liikenteellinen yhteys valtatien yli. Aikaisemmin tässä kohdassa ei ollut siltaa.

Nimikilpailu uudesta sillasta

Parhaillaan on käynnissä nimikilpailu sillan uudeksi nimeksi. Tiesuunnitelmassa sillan nimi on S3 ja se on kolmanneksi suurin (pituus 84,5 metriä) kaikkiaan 11:stä väylälle rakennettavasta uudesta sillasta.

Uudelle sillalle tulee kaksi kaistaa ja kaksi korotettua kevyen liikenteen väylää, kokonaisleveys on 14,5 metriä.

Hämeenkyrönväylän valmistuminen merkitsee sitä, että valtatie 3:n uusi linjaus siirtyy kymmenen kilometrin matkalla Hämeenkyrön taajamien keskeltä kulkevaksi.

Väylälle valmistuu kolme eritasoliittymää. Uutta valaistusta ja uusia kevyen liikenteen yhteyksiä valmistuu huomattavasti. Uusi väylä tulee olemaan keskikaiteellinen ja nelikaistainen.

Uudistus mahdollistaa raskaan liikenteen siirtymisen pois taajaman keskellä olevista kiertoliittymistä. Liikenneturvallisuus paranee ja melu ja saasteet vähenevät.

Tampere–Vaasa -yhteysvälin parannettavien kohteiden kokonaissummaksi arvioidaan 128 miljoonaa euroa.

Pirkanmaalaisia rahoituspäätöstään odottavia kohteita on vielä jäljellä Ikaalisissa ja Parkanossa.