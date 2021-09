Pohjoismaiden suurimmat messut tulevat Tampereelle taas kahden vuoden tauon jälkeen – Näytteilleasettajia on tulossa 16 maasta ja koronatoimet ovat tiukat

Messuvieraiden toivotaan ottaneen kaksi koronarokotetta tai omistavan negatiivisen koronatestitodistuksen. Messuilla on myös rekka, jossa voi teettää koronatestin. Messut saattavat ensi viikolla ruuhkauttaa läntistä kehätietä ja Tampereen messu- ja urheilukeskusta ympäröiviä katuja.

Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa päästään kahden vuoden tauon jälkeen järjestämään Alihankintamessut. Näille ensi viikolla vietettäville Pohjoismaiden suurimmille ja Euroopan toiseksi suurimmille alihankintamessuille on ilmoittautunut nyt runsaat 900 näytteilleasettajaa muun muassa metalli- ja elektroniikkateollisuudesta sekä muovi- ja kumiteollisuudesta.

Näytteilleasettajia on lähes yhtä paljon kuin normaalivuonna, ennen koronapandemiaa, jolloin messut vetivät runsaat 1 100 näytteilleasettajaa.

Viime syksynä messuja ei koronatilanteen vuoksi pystytty järjestämään, vaan ne korvattiin joulukuisella virtuaalitapahtumalla.

– Messuvieraiden palaute oli silloin se, että kaikki toivoivat fyysistä tapaamista. Joten ainakaan alihankintamessut eivät ole se tapahtuma, jonka halutaan siirtyvän verkkoon, messujen järjestämisestä vastaava Tampereen messujen markkinointi- ja viestintäjohtaja Tanja Järvensivu sanoo.

Messujen teemana on Datasta bisnestä. Näytteilleasettajia on tulossa eri puolilta Suomea ja myös ulkomailta, 16 maasta, joskin kansainvälisten vieraiden osuus on koronapandemian vuoksi aiempaa pienempi. Näytteilleasettajia on muun muassa Kiinasta, Hongkongista, Intiasta, Saksasta, Ruotsista, Virosta ja Venäjältä.

Ensi vuodenkin Alihankintamessujen näyttelypaikoista on varattu jo kaksi kolmannesta.

Mikä? Alihankintamessut Tampereella Järjestetään Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa 21.–23. syyskuuta. Esittelee metalli-, elektroniikka-, muovi- ja kumiteollisuutta, teollisuuden ict-ratkaisuja sekä näiden alojen suunnittelua ja konsultointia. Teemana on Datasta bisnestä. Näytteilleasettajia on ilmoittautunut yli 900. Järjestetään koronapandemian aiheuttaman välivuoden jälkeen. Normaalivuosina messuvieraita on ollut lähes 18 000.

Messuille rokotettuna tai testattuna

Alihankintamessuille on asetettu 6 000 messuvieraan päiväkohtainen kävijämäärärajoitus. Normaalivuosina messuilla on käynyt 16 000 – 18 000 kävijää.

– Ennakkoilmoittautumiseen perustuvan päiväkohtaisen kävijämäärärajoituksen vuoksi vierasjoukkoa pystytään tasaamaan eri päiville. Voi myös olla, että normaalivuoden kävijämäärä ei täyty, sillä monilla yrityksillä on yhä voimassa etätyösuositus ja matkustuskielto, Järvensivu sanoo.

Messujen terveysturvallisuutta varmistetaan myös maskipakolla sekä levennetyillä kulkuväylillä.

Tampereen Messut ohjeistaa messusivuillaan tulemaan tapahtumaan vain terveenä sekä rokotettuna tai testattuna. Järvensivu tarkentaa ohjeistusta:

– Tärkein ohjeemme on, että messuille tullaan vain terveenä. Lisäksi vahva suosituksemme on, että messuille voi osallistua, jos on täysi rokotussuoja tai negatiivinen koronatestitodistus tai on sairastanut koronan alle kuuden kuukauden kuluessa.

Messuille voi siltikin osallistua, vaikka olisi saanut vasta yhden koronarokoteannoksen.

– Kunhan on terve. Vastuu on osallistujilla itsellään. Koronapassia ei ikävä kyllä ole Suomessa saatu käyttöön, vaikka se on ollut messu- ja tapahtumajärjestäjien toive, Järvensivu sanoo.

Messuille tulee myös koronatestausrekka, jossa voi omalla kustannuksellaan teettää koronaviruksen antigeenitestin.

Messut voivat ruuhkauttaa liikennettä

Järvensivu enteilee Alihankintamessujen näkyvän ensi viikolla Tampereen hotelleissa, ravintoloissa ja messukeskuksen lähistön liikenneväylillä.

– Normaalivuosina messut ovat ruuhkauttaneet messukeskuksen ympäristöä. Nytkin kannattaa ainakin avajaispäivänä tiistaina varata enemmän aikaa, jos on liikkeellä läntisellä kehätiellä tai muualla messukeskuksen ympäristössä.

Järvensivun mukaan messuilla on aluetaloudellista merkitystä Tampereen seudulla.

– Messut täyttävät Tampereen seudun hotellit ja näkyvät myös ravintoloissa.

”Paineensietokyky on kasvanut”

Järvensivu kertoo, että messuja on järjestetty keskustellen Pirkanmaan pandemiaohjausryhmän, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston sekä Sisä-Suomen poliisin kanssa, ja ne ovat näyttäneet tapahtumalle vihreää valoa.

– Tuntuu, että jatkuva valmistelutyö on ollut käynnissä jo puolitoista vuotta ja rajoitukset ovat muuttuneet monta kertaa sen aikana. Alkukesästä alkoi olla varmaa, että messut voidaan järjestää ja elokuussa piti olla jo kirkas näkymä, mutta ei sitten ollutkaan. Päätimme silti, että tapahtuma järjestetään, jos viranomaiset eivät sitä kiellä.

Etkö ollut hermoromahduksen partaalla, kun kesäksi koronapandemian piti helpottaa ja heinäkuun lopulla tulikin neljäs aalto?

Kysymys huvittaa Järvensivua ja hän puuskahtaa:

– Kyllä. Täytyy sanoa, että paineensietokyky on kasvanut matkan varrella. Tässä on kantanut tieto siitä, että ihmisten tarve tavata toisiaan ei katoa eivätkä live-tapahtumat katoa Alihankintamessut on 33 vuotta vanha tapahtuma ja kokenut kaikenlaista, mutta ei tällaista ikinä.