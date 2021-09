Virtain historian suurin rakennushanke on nyt valmis – Vierailimme kiitellyssä yhtenäiskoulussa, tältä siellä näyttää

Henkilöstö oli mukana lähes 19 miljoonaa euroa maksavan koulun suunnittelussa alusta alkaen. Myös iltakäyttö tulee olemaan vilkasta kaupungin keskustassa.

”Miellyttävä koulu” – Virtain yhtenäiskoulun kuudesluokkalainen Väinö Hietikko kiteyttää oppilaiden tunnot uudesta opinahjostaan.

Virtain historian suurin rakennushanke, uusi yhtenäiskoulu on ollut käytössä Rantatien varressa nyt kuukauden, ja niin oppilaat kuin henkilökuntakin kiittelevät onnistunutta kokonaisuutta.

Koulutyö uudessa rakennuksessa pyörii jo täysillä, mutta yhtenäiskoulun suuria ulkoalueita vielä viimeistellään. Asvaltoinnit alkavat, hiekkatekonurmi valmistuu, leikkivälineitä asennetaan ja maalauksia valmistellaan.

Virtain yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala koulun sydämessä eli kohtaamispaikkana toimivassa keskusaulassa.

Yhtenäiskoulun rehtorin Katri Rantalan mukaan uuteen yksikköön ovat majoittuneet entisten Rantatien alakoulun ja Virtain yläkoulun oppilaat sekä esiopetus – tilaa on yhteensä 500 oppilaalle ja 50 eskarilaiselle.

Virtain lukio ja Tampereen seudun ammattiopiston eli Tredun yksiköt sijaitsevat tien toisella puolella ja toimintaansa jatkavat edelleen Vaskiveden, Liedenpohjan, Killinkosken ja Kotalan kyläkoulut. Kyläkouluissa opiskelee yhteensä noin sata lasta.

Uudessa yhtenäiskoulussa on lähes 12 kilometriä kuusipuista lamellihirttä.

Maamerkissä 12 kilometriä lamellihirttä

Kaikilla kaupunkilaisilla on ollut mahdollisuus ilmoittautua mukaan hankkeen suunnitteluun.

Opettajakunta on Katri Rantalan mukaan myös osallistunut sen määrittelemiseen, millaiset tiloista tulee ja miten ne edistävät oppimista.

– Opettajien ajatukset on otettu uuden koulurakennuksen hankesuunnitelman lähtökohtiin mukaan. Hankkeella on ollut oma koulukampustyöryhmänsä, joka on valmistellut hanketta jo muutaman vuoden ajan.

Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila oy suunnitteli Virtain keskustan uudeksi maamerkiksi betonirunkoisen ja hirsisen koulurakennuksen, jonka rakennusaineiksi toimitettiin noin 12 kilometriä kuusen lamellihirttä.

Yhtenäiskoulun apulaisrehtorin Heikki Kangasluoman mukaan teknisen työn tilojen suunnittelussa ja kalustohankinnoissa oli mukana konsultti.

Mikä? Virtain yhtenäiskoulu Uusi 1.–9. luokkien opetuksen ja esiopetuksen sisältävä koulukampus kaupungin keskustassa. Mitoitettu 500 oppilaalle ja 50 esiopetuksessa olevalle. Koulun toteuttivat Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila oy, rakennuttajakonsultti suunnittelutalo PPG oy, KVR-urakoitsija Skanska Talonrakennus oy ja hirsitoimittaja Honkatalot oy. 17,5 miljoonan euron urakka sisälsi myös taito- ja taideaineiden hankintoja. Lisäksi kalustukseen käytettiin 1,2 miljoonaa euroa. Välituntipihan koko on noin 7 700 neliötä. Lisäksi käyttöön jäävät vanha 5 000 neliön suuruinen hiekkakenttä ja vieressä sijaitseva monitoimiareena. Rakennusta tulevat käyttämään koulutoimen lisäksi iltaisin kansalaisopisto ja Merikanto-opisto.

Oppilaat ovat kolmella eri alueella

Virrat teki päätöksen uuden yhtenäiskoulun toteuttamisesta neljä vuotta sitten, kun 1950- ja 1970-luvuilla rakennetut vanhat koulurakennukset alkoivat osoittaa merkkejä sisäilmaongelmista.

– Opettajat olivat mukana jo vuosia muun muassa opetusteknologian ja kalustuksen suunnittelussa, joten rakennus tuntui tutulta heti, kun astuimme sisään, sanoo Rantala.

Virtain lukio ja Tredun yksikkö sijaitsevat yhtenäiskoulua vastapäätä, Rantatien toisella puolella.

Rakennuksen sydän on sen kohtaamispaikkana toimiva keskusaula, jossa sijaitsevat esiintymislava, katsomo sekä ruokailutilat.

Uutta yhtenäiskoulua kutsutaan niin sanotuksi puoliavoimeksi kouluksi. 0–2 luokat toimivat maantasossa ja ylemmät luokat eli 3–6 ja 7–9 omilla alueillaan toisessa kerroksessa.

– Kunkin alueen keskellä on suuri avoin tila, missä kalustusta voi järjestellä mielensä mukaan. Lisäksi kullakin alueella on kaksi–kolme rauhallisempaa vetäytymistilaa.

Panostusta liikuntaan, musiikkiin ja kädentaitoihin

Liikunnalle saadaan uudessa koulussa hyvät olosuhteet sekä oman tontin kentillä että viereisessä liikuntahallissa.

Myös taito- ja taideaineisiin on panostettu uusissa kuvataiteen, musiikin, tekstiilityön ja teknisen työn tiloissa sekä mediateekissa. Oppilaat voivat sekä suunnitella että tehdä töitään samoissa tiloissa.

Apulaisrehtori Heikki Kangasluoma näyttää rehtori Katri Rantalalle, kuinka jäljet siivotaan imurilla heti työskentelyn jälkeen.

Omat jäljet siivotaan käytön jälkeen

Yhtenäiskoulun apulaisrehtori ja käsityön opettaja Heikki Kangasluoma on ylpeä uusista opetustiloistaan.

– Meillä oli ammattikonsultti apuna suunnittelemassa tiloja, joissa mennään työturvallisuus edellä. Laadukkaat koneet tulevat kestämään vuosikymmeniä. Perusvarustus ylittää standardin, ja antaa hyvät työskentelymahdollisuudet myös aikuisille iltakäyttäjille, sanoo Kangasluoma.

– Invamopo odottaa työstäjiään yhtenäiskoulun teknisen työn tilassa, näyttävät apulaisrehtori Heikki Kangasluoma ja rehtori Katri Rantala.

Höyläpenkkien yläpuolella roikkuu valmiina keskuspölynimurin putki. Heikki Kangasluoman mukaan oppilaita rohkaistaan käyttämään sitä alusta lähtien, jotta omien jälkien siivoamisesta tulee pysyvä tapa.

Uuden yhtenäiskoulun suurten piha-alueiden rakennustyöt ovat vielä kesken Virroilla.

