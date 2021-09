17-vuotiaana kortin saaneet syyllistyvät huolestuttavan usein liikennerikkomuksiin – Poliisi: ”Puhutaan jopa tuplanopeuksista”

Alle 18-vuotiaat kuljettajat ovat yliedustettuina ylinopeuksissa, kertoo vanhempi konstaapeli Hannu Huhta-aho Sisä-Suomen poliisin liikenneyksiköstä. Ylinopeuksiin syyllistyvät nuoret kuljettajat eivät läheskään aina ole päihtyneitä, mutta huumaantuneena ajaminen on selvästi yleistynyt.

Vaikka koronan myötä lisääntyneiden liikennerikkomusten määrä on hieman tasaantunut, nuoret kuljettajat ovat edelleen yliedustettuina ylinopeuksissa, kertoo vanhempi konstaapeli Hannu Huhta-aho Sisä-Suomen poliisilaitoksen liikenneyksiköstä.

Huolestuttava ilmiö on myös alle 18-vuotiaiden osuus ylinopeuksissa. Niitä kirjataan etenkin viikonloppuiltaisin ja -öisin.

– Näppituntumalla voi sanoa, että poikkeusluvalla ajokortin saaneiden suhteellinen osuus ylinopeuksista on suurempi kuin pitäisi olla, jos miettii, miten he edustavat kaikkia ajo-oikeuden haltijoita.

Huhta-ahon mukaan nuorilla tuntuu olevan suurempi taipumus syyllistyä koviin ylinopeuksiin, mikä kertoo harkitsemattomuudesta ja kyvyttömyydestä nähdä vaaran paikkoja.

– Ihmisaivot kehittyvät vähän eri tahtiin. Etenkin nuorilla miehillä tuntuu olevan aika suuri riskinottamisen halu.

Mikä? Ikäpoikkeuslupa Ajokortin voi saada Traficomin myöntämällä poikkeusluvalla jo 17-vuotiaana, jos siihen on erityisiä syitä. Niitä ovat kouluun, työharjoitteluun, työhön tai säännölliseen ja tavoitteelliseen harrastukseen pääsemistä hankaloittavat pitkät etäisyydet, puuttuvat joukkoliikenneyhteydet, vähintään tunnin kestävä yhdensuuntainen matka-aika joukkoliikenteellä, vähintään viiden kilometrin yhdensuuntainen kävelymatka, kun joukkoliikennettä ei ole käytettävissä sekä huonoista joukkoliikenneyhteyksistä johtuva yli 1,5 tunnin yhdensuuntainen kokonaismatka-aika. Syynä voivat olla myös kulkemista hankaloittavat terveydelliset syyt. Muutos tuli voimaan 1.7.2018. Vuonna 2020 Suomessa henkilöautokortin ajaneista 17–18-vuotiaista kolmasosa oli 17-vuotiaita. Lähde: Traficom

Ylinopeudet silmiinpistäviä

Ylinopeustapauksissa, joista Sisä-Suomen poliisin Twitter-tilillä päivitetään, on Huhta-ahon mukaan usein kyse silmiinpistävän kovista nopeuksista.

– Puhutaan jopa tuplanopeuksista. Alueilla, joissa on nopeusrajoitus 100 kilometriä tunnissa, ajetaan lähes 200 kilometrin tuntinopeutta tai kovempaakin.

Huhta-ahon mukaan nuorilla näkyy olevan hyvä autokalusto, jolla pääsee koviin nopeuksiin. Pirkanmaalla järjestetään muun muassa kokoontumisajoja, ja Huhta-aho arvelee, että autoharrastaminen on osaltaan aiheuttanut sen, että kuljettajat ovat valmiita panostamaan autoihin rahallisesti.

– Sehän on toisaalta hyvä, että ajetaan uudella ja turvallisella autolla, jossa on hyvät turvavarusteet. Toinen puoli on se, että uudenaikainen auto voi houkutella siihen, että testataan ominaisuuksia ja mennään liian kovaa.

Huhta-aho muistuttaa, että huolimatta auton turvavarusteista ihmisen keho ei kestä määräänsä enempää.

– Ihmisen elämä on aika herkässä, kun vauhtia on paljon.

Huumaantuneena ajaminen yleistynyt

Suuriin nopeuksiin syyllistyneet kuljettajat eivät ole Huhta-ahon mukaan kovinkaan usein päihtyneenä. Silti kaiken kaikkiaan päihtyneenä, etenkin huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajaminen on yleistä.

– Tällä hetkellä voisi sanoa, että huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajaminen on yleisempää kuin alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen.

Siitä syystä Huhta-aho onkin huolissaan vihreiden puoluekokouksessa hyväksytystä puoluekokousaloitteesta, jonka mukaan vihreät kannattaa kannabiksen kieltolain kumoamista.

– Oma mielipiteeni on, että jos kannabis laillistettaisiin, huumaantuneena ajaminen lisääntyisi selkeästi. Tästä on saatavilla tutkittua tietoa maailmalta. Se on täysin fakta, että näin tapahtuu. Se on huolestuttavaa kyllä, jos laillistamiseen mennään.

Huhta-ahon mielestä julkisuudessa on ylipäätään käyty liian vähän keskustelua siitä, mitä kannabiksen laillistaminen merkitsisi liikenneturvallisuudelle.

– Jos kannabis laillistetaan, se on signaali siitä, että yhteiskunta ei pidä huumausaineita vahingollisena. Se varmasti pienentää kynnystä kokeilla kannabista. Jos sitä aletaan käyttää, se näkyy meidän rattijuopumus- ja liikenneturvallisuustilastoissamme.