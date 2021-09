Minna Ohtamaasta Nokian Uutisten uusi päätoimittaja

”Pidän todella tärkeänä sitä, että paikallislehti ja päätoimittaja sen keulakuvana ovat alueen puolestapuhujia”, Ohtamaa sanoo.

Minna Ohtamaa on valittu Nokian Uutisten uudeksi päätoimittajaksi.

Aamulehti

Nokian Uutisten uusi päätoimittaja on Minna Ohtamaa, 31. Vahvan paikallislehtitaustan omaava Ohtamaa siirtyy Nokialle Valkeakosken Sanomista. Hän on työskennellyt Valkeakoskella useita vuosia toimittajana ja uutistuottajana ja sitä ennen muun muassa Aamulehdessä ja Keskipohjanmaa-lehdessä.

Sekä Nokian Uutiset että Valkeakosken Sanomat kuuluvat Sanoman Pirkanmaa-kokonaisuuteen yhdessä viiden muun paikallislehden ja Aamulehden kanssa.

Ohtamaa luonnehtii hyvää paikallisjournalismia ajankohtaiseksi, puhuttelevaksi ja vuorovaikutukselliseksi.

– Paikallislehdessä ollaan läsnä siellä, missä tapahtuu, ja voidaan kertoa asioista reaaliaikaisesti. Hyvä paikallisjournalismi nostaa esille paikallisia ihmisiä, puheenaiheita ja arjen ilmiöitä, joista ei kerrota muualla.

Digitaalisuus mahdollistaa nopean reagoinnin ja erilaiset kerronnan keinot livelähetyksistä päivittyvään uutisseurantaan. Yleisöllä ja journalismin tekijöillä on entistä enemmän kanavia, joissa voidaan kohdata.

”Ultrapaikallisuus on vahvuus”

Ohtamaa aloittaa Nokian Uutisissa lokakuun alussa. Edeltäjä Leena Hirvonen jäi pois kesällä siirtyäkseen Kainuun Sanomien vastaavaksi päätoimittajaksi.

Nokiaa Ohtamaa pitää kasvavana kaupunkina, jossa on valtavasti mahdollisuuksia.

– Sehän tulee esille jo heti kun googlettaa kaupungin nimen ja saa eteensä kaupungin sloganin: täällä syntyy uutta. Näkisin, että näin on myös Nokian Uutisten kohdalla.

Ohtamaa näkee, että hyvän paikallislehden on oltava lähellä ihmisten arkea.

– Vaikka nykyään on saatavilla kaikki tieto maailman joka kolkasta, on edelleen tärkeää saada tietää, mitä juuri omalla alueella tapahtuu. Uskon, että siksi paikallislehdet menestyvät tulevaisuudessakin. Ultrapaikallisuus on vahvuus medialle.

– Pidän todella tärkeänä sitä, että paikallislehti ja päätoimittaja sen keulakuvana ovat alueen puolestapuhujia. Tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä ja toivonkin, että pääsen mahdollisimman pian tutustumaan nokialaisiin ja pääsen sisään paikkakunnan elämään.

Päätoimittajana Ohtamaa lupaa tehdä töitä täydestä sydämestään.

– Olen elämänmyönteinen ja eteenpäin katsova ihminen, mikä näkyy varmasti myös työssäni. Minusta on tärkeää, että töitä tehdään yhdessä sekä toisiaan kuunnellen ja kannustaen. Tämä koskee niin työyhteisöä kuin lehden suhdetta yleisöönsä.

Voisitko luvata jotain Nokian Uutisten tilaajille ja lukijoille?

– Ainakin sen, että minuun saa aina ottaa yhteyttä – ja että olen aina valmis kuuntelemaan! Senkin voin luvata, että Nokian Uutisissa tehdään tulevaisuudessakin kiinnostavaa journalismia paikallisista asioista. Haluan, että Nokian Uutisissa syntyy ei enempää eikä vähempää kuin Suomen raikkainta ja kiinnostavinta paikallisjournalismia, joka tavoittaa yhä uusia yleisöjä.

Kuka? Minna Ohtamaa Ikä: 31. Kotoisin: Toholammilta, Keski-Pohjanmaalta, asuu tällä hetkellä Tampereella. Koulutus: Yhteiskuntatieteiden maisteri Perhe: Puoliso Antti ja 1,5-vuotias Kyösti-poika Harrastukset: ratsastus, urheilu ja lukeminen

Aamulehti ja Nokian Uutiset ovat molemmat osa Sanoma-konsernia.