Hämeenkyrö vaatii Pirkanmaan tienpidolle lisää rahaa – kunnanjohtaja: rahoitusta olisi nostettava useiksi vuosiksi

Vuonna 2021 Pirkanmaan normaali perusväylänpidon rahoitus väheni edellisvuoden 55,5 miljoonasta eurosta 49,6 miljoonaan euroon. Hämeenkyrön kunnanjohtajan mukaan rahoituksen pitäisi nousta 58–60 miljoonaan euroon vuodessa.

Aamulehti

Hämeenkyrön kunta vaatii Pirkanmaan perusväylänpidon vuosittaisen rahoituksen nostamista 58–60 miljoonaan euroon vuodessa.

Kunnassa on valmistunut lausuntoehdotus luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022–2029. Kunnanhallitus käsittelee kunnanjohtaja Antero Aleniuksen laatimaa lausuntoehdotusta kokouksessaan 13. syyskuuta.

Tienpidon rahoitus väheni Pirkanmaalla huomattavasti 2010-luvulla ja korjausvelka pääsi kasvamaan. Vuosikymmenen lopulla tilannetta korjattiin korjausvelkapaketilla, mutta kaikille väylätarpeille jaettuna se ei riittänyt kunnon heikkenemisen pysäyttämiseen.

– Vuonna 2019 saavutettiin rahoituksen alin taso 33,6 miljoonaa euroa, ja nyt liikennepoliittisessa keskustelussa tavoiteltavia lisäyksiä verrataan tuohon pohjatasoon, ei aiempaan korkeampaan määrärahatasoon, toteaa Alenius.

Lue lisää: Jopa 100 kilometriä teitä voidaan jyrsiä takaisin soralle Pirkanmaalla, koska rahaa kunnostukseen ei ole – Kävimme ajamassa tien, jollaista kokenut rekkakuski ei ole nähnyt missään

Perusväylänpidon kokonaisrahoituksen pitää Pirkanmaalla nousta Aleniuksen mukaan 58–60 miljoonaan euroon vuodessa. Sillä korjausvelan kasvu hänen mukaansa pysähtyisi ja lähtisi hienoiseen laskuun.

”Rahoitustasoa nostettava 10–15 vuodelle”

Vuoden 2020 koronaelvytyksen ansiosta päällystysmäärärahat saatiin koko maassa vuosituhannen alussa asetetulle tavoitetasolle 4 000 kilometriin.

Vuonna 2021 Pirkanmaan normaali perusväylänpidon rahoitus väheni edellisvuoden 55,5 miljoonasta eurosta 49,6 miljoonaan euroon.

– Yksittäisen vuoden korotuksella ei jatkuvan päällystystarpeen ja syntyneen korjausvelan rahoitusta korjata, vaan tarvitaan rahoitustason nosto useammalle vuodelle.

Vuonna 2020 Pirkanmaalla päällystettiin 350 kilometriä teitä, johon käytettiin noin 25 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 päällystyspituus on noin 240 kilometriä ja rahoitusta noin 19 miljoonaa euroa.

– Jotta korjausvelan kasvu saadaan Pirkanmaalla edes pysäytettyä, niin vuosittainen päällystys pitää olla 300–350 kilometriä ja rahoitustason noin 25 miljoonaa euroa. Korjausvelan vähentäminen vaatii vielä suurempaa rahoituksen nostoa useammalle vuodelle, esimerkiksi 10–15 vuodeksi.

Mitä? Mukana ohjelmassa Valtatie 3:lta vuosien 2022–2029 investointiohjelmassa on mukana Hämeenkyrönväylän jatko Rokkakoskelta Hanhijärvelle. Sen kustannukset ovat 7 miljoonaa euroa. Alaskylä–Parkano-osuuden kustannukset ovat 14 miljoonaa euroa. Perusväylänpidon parantamisrahoituksen rahoituskehys 2022–2029 on yhteensä 325 miljoonaa euroa. Pirkanmaan ely-keskuksen alueelle rahoitusta kohdistuu 12 miljoonaa euroa. Mainittuna kohteena vt 3:lla on Mansoniemi–Riitiala-osuus Ikaalisissa, yhteensä 4,1 miljoonaa euroa.

Hämeenkyrön väylän ensimmäisen sillan kantta valettiin toukokuussa 2021 Ristamäentiellä Hämeenkyrössä. Väylän 65,4 miljoonan euron rahoitus on jo varmistunut.

Tarve Tampere–Vaasa-välille 128 Me

Vuosien 2022–2029 investointiohjelman maantieverkon kehittämisen talouskehys on 1 030 miljoonaa euroa, joka sisältää jatkuvia hankkeita 150 miljoonalla eurolla vuodesta 2030 eteenpäin.

Valtatie 3:n yhteysvälin Tampere–Vaasa ensimmäisen vaiheen määrärahatarve on yhteensä 128 miljoonaa euroa, josta Hämeenkyrönväylän osuus, 65,4 miljoonaa, on jo varmistunut. Muuta tarvetta on vielä edellisten ohjelmassa olevien kohteiden jälkeen jäljellä 37,3 miljoonaa euroa.

– Valtatie 3:n valtakunnallisen merkityksen takia on tärkeää, että investointiohjelmaan vt 3:lta merkityt kohteet toteutuvat aikataulun mukaisesti, ja yhteysvälin muut pienemmät kohteet saavat rahoituksensa alueellisessa päätöksenteossa, Hämeenkyrön lausuntoehdotuksessa todetaan.