Hallituksen uusi koronastrategia viitoittaa tien rajoituksista luopumiselle. Johtajaylilääkäri Juhani Sand arvioi tässä jutussa, koska rajoitukset ja suositukset puretaan Pirkanmaalla ja miten vapautuminen tapahtuu. Miten käy pikkujoulujen, etätyön ja yleisötilaisuuksien? Entä minkälaista elämää on uusi normaali?

Johtajaylilääkäri Juhani Sand kehottaa jaksamaan rajoituksia vielä kuukauden tai puolitoista, sillä uusi normaali on jo lähellä.

Hallitus kertoi tällä viikolla linjauksensa uudesta koronastrategiasta. Tavoite on luopua rajoituksista kokonaan, kun 80 prosenttia rokotettavasta ikäluokasta on saanut toisenkin koronarokotuksen tai heillä on ollut mahdollisuus se saada.