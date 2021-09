Kohta voi testata, sopiiko oma naama maisemaan – Kangasalan kaupunki houkuttelee ihmisiä kuvaamaan itseään maisemakehyksissä

Kolme maisemakehystä sijoitetaan Kirkkoharjun näkötornin ympäristöön, Sorolan monttuun ja Mobilian rantaan.

Kangasala on kuuluisa upeista maisemistaan, joita ovat historian saatossa ihailleet niin runoilijat kuin kuninkaat ja keisaritkin. Osa maisemista ja nähtävyyksistä on pian mahdollista ikuistaa omaan, maisemakehyksellä varustettuun valokuvaan.

Kangasalle on tulossa kaupungin tiedotteen mukaan kolme maisemakehystä, jotka sijoitetaan Kirkkoharjun näkötornin ympäristöön, Sorolan monttuun ja Mobilian rantaan. Ensimmäinen kehyksistä pystytettiin Kirkkoharjulle keskiviikkona. Kooltaan kehykset ovat noin kaksi metriä suuntaansa.

Kehysten visuaalisesta ilmeestä vastaa julkisten tilojen taiteeseen erikoistunut yritys Public Art Agency Finland. Graafinen suunnittelija Johanna Havimäki luonnosteli kaupungille useita vaihtoehtoisia malleja, joista Oksalla ylimmällä valittiin tuotantoon.

Oksana kehyksissä on Kangasalan kaupungin nimikkopuu, mänty. Kehysten toteutuksessa on käytetty kaupungin ja Visit Kangasalan ilmeen mukaisia värejä. Kehykset on valmistettu paikallisen metallialan yrityksen Modusteel oy:n pajalla Kangasalla.

Tapahtumakoordinaattori Isabella Rossi Kirkkoharjun maisemataululla. Kaksi muuta sijoittuvat Mobilian rantaan ja Sorolan montulle.

Maisemakehysten suunnittelutyötä on ohjannut ja toteutuksesta vastannut Kangasalan kaupungin Liiku ja Leiki -työryhmä yhdessä rakentamisen palvelualueen kanssa. Hankkeen rahoittajina ovat toimineet Kangasalan kaupunki ja Visit Kangasala.

– Maisemakehykset ovat osa kaupungin monipuolisen viihtyisän ympäristön rakentamista, ja kehykset ovat mukana Lumoava Kangasala -taide- ja ympäristöohjelman vuoden 2021 toimenpidesuunnitelmassa, kertoo vapaa-aikapalveluiden johtaja Marke Vornanen tiedotteessa.

Maisemakuvakehysten edessä voi kuvata itsensä, perheensä tai vaikka kaveriporukan ja tallentaa samalla taustaksi palan Kangasalaa. Kehyksiin on mahdollista myös istahtaa kuvattavaksi.