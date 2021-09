Useita koulupsykologeja irtisanoutunut Lempäälän kunnalta lyhyen ajan sisään, uusia vaikeuksia löytää – ”Palkkauksen ei enää pitäisi olla ongelma”

Vuoden 2019 jälkeen koulupsykologia on haettu Lempäälään seitsemän kertaa.

Lempäälän kolmas yläkoulu otettiin käyttöön elokuussa. Se on Kanavan koulu, joka tulee olemaan osan viikkoa haussa olevan opintopsykologin työpiste.

Lempäälässä on hankaluuksia saada koulupsykologeja. Etenkin kahden viime vuoden aikana ammattilaisia on ollut vaikea rekrytoida ja he eivät ole pysyneet Lempäälässä kauaa.

Vuosien 2019–2021 aikana koulupsykologia on haettu Lempäälään seitsemän kertaa. Paikkoja on neljä.

Nyt auki on kaksi paikkaa ja kolmantena uusi opintopsykologin työ, Opintopsykologi työskentelee toisen asteen oppilaiden kanssa ja kahtena päivänä viikossa yläkoulussa.

– Opintopsykologin paikasta on tullut kyselyitä, Lempäälän sivistysjohtaja Nina Lehtinen sanoo.

Hänen havaintojensa mukaan psykologeja kiinnostaa enemmän työ yläkoulun ja toisen asteen eli lukion tai ammattiopiston oppilaiden kanssa kuin alakoululaisten parissa.

Pulaa muuallakin

Lempäälän kunta ei ole ongelman kanssa yksin.

Suomen psykologiliiton selvityksen mukaan eniten täyttämättömiä psykologien vakansseja on opiskeluhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Työsuhteisia psykologeja opiskeluhuoltoon palkkaavista 24 organisaatiosta 20 ilmoitti vaikeuksista rekrytoida psykologeja psykologiliiton selvityksessä.

Ongelmana on Lempäälässä koettu työn määrä ja palkkaus.

– Nyt palkkauksen ei enää pitäisi olla ongelma, Lehtinen sanoo.

Rekrytointia ja palkkaukseen liittyviä asioita on lähdetty tarkastelemaan henkilöstöhallinnon ja asiantuntijakumppaneiden kanssa.

Perusopetuksen psykologipaikkoihin on tullut toistuvasti vain 1–3 hakemusta.

– Kun saisimme hakemuksia, Lehtinen sanoo.

Mikä? Koulupsykologi Tekee psykologisia arviointeja. Antaa ohjausta ja neuvontaa oppilaille, huoltajille ja opettajille. Auttaa suunnittelemaan tukitoimia. Psykologiin voi ottaa yhteyttä oppilas, huoltajat tai opettajat.

Koulupsykologin työ on monipuolista ja se on vaativa asiantuntijatehtävä. Hyvä puoli on työskentely lasten ja nuorten kanssa sekä yhteistyö koulun ja kuntaverkoston moniammattilaisten kanssa.

– Lempäälässä koulupsykologi ei ole tutkimusautomaatti, vaan hän on luonteva osa kouluyhteisöä, kehittämispäällikkö Tuija Ylä-Himanka sanoo. Hänen vastuualueenaan on opiskeluhuolto ja yhteisölliset tukipalvelut.

Ostopalveluita apuna

Psykologien puuttuessa muun muassa perusopetuksen koulupsykologin tutkimukset ja nepsy-kartoitukset hankitaan ostopalveluna.

Koulukuraattorin palveluita yläkouluille lisätään sisäisin järjestelyin. Myös psykiatristen sairaanhoitajien työstä on hyviä kokemuksia.

– Arjen tuki kouluissa on tärkeintä, Lehtinen sanoo.

Koulukuraattorien saatavuus avoimiin tehtäviin on hyvä, ja vaihtuvuus on huomattavasti vähäisempää kuin koulupsykologeilla.

Ensi vuoden talousarvioon esitetään uutta opintokuraattoria

Myös psykiatrisista sairaanhoitajista ja hyvinvointiohjaajista kouluissa on hyviä kokemuksia.